Bắc Ninh: Truy tố chủ quán nướng bắt khách quỳ gối về tội "làm nhục người khác"

Thiện là chủ quán nướng Hiền Thiện - vụ việc gây xôn xao thời gian qua trên địa bàn TP Bắc Ninh.

Theo tài liệu, khoảng 23h30’ ngày 17/8/2020, chị D.T.H, sinh năm 1993 cùng bạn đi ăn tại quán Nhắng nướng Hiền Thiện thuộc phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh do Nguyễn Văn Thiện, sinh năm 1973, trú tại khu 7, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh là chủ quán.

Quá trình ăn, chị H gọi mấy món đồ nướng trong đó có món lòng non, chị H phát hiện trong lòng non có sán nên đã gọi nhân viên của quán để yêu cầu gặp người quản lý của quán ăn nhưng không được, sau đó chị H đã thanh toán tiền và đi về.

Nơi diễn ra sự việc

Do bức xúc nên sau đó chị H có đăng lên nhóm facebook “Đồ ăn vặt Bắc Ninh” bằng facebook cá nhân của chị H. Đến khoảng 21h50’ tại quán Nhắng nướng Hiền Thiện, chủ quán là Nguyễn Văn Thiện yêu cầu chị H phải quỳ xuống nền nhà để nói chuyện với Thiện (Thiện ngồi trên ghế phía trước mặt chị H), quá trình bắt chị H quỳ và nói chuyện với Thiện, Thiện đã có hành vi chửi bới, đe dọa, chỉ mặt chị H, đồng thời bắt chị H phải ký bản tường trình với nội dung xin lỗi (do Thiện đọc cho Lăng Văn Vân, sinh năm 1993, trú tại thôn Trại Mái, xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc viết trước đó) và đính chính thông tin do chị H đã đăng trên mạng xã hội facebook.

Quá trình này Thiện có sử dụng điện thoại di động của Thiện và đưa cho Lăng Văn Vân để quay video và phát trực tiếp trên facebook có tên “Nhắng Nướng Hiền Thiện”.

Ngày 19/8/2020 và ngày 20/8/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiện, sinh năm 1973, trú tại khu 7, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (chủ quán Nhắng Nướng Hiền Thiện) và Lăng Văn Vân, sinh năm 1993, trú tại thôn Trại Mái, xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc về hành vi “Làm nhục người khác”.

Các quyết định và Lệnh trên được Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh phê chuẩn.