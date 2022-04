Bắc Giang: Nữ công nhân sinh con rồi vứt bỏ trong nhà vệ sinh khu công nghiệp

Ngày 13/4, thông tin từ công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) cho biết, khoảng tháng 1/2022, đơn vị này tiếp nhận trình báo của khu công nghiệp Đình Trám về việc phát hiện một trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn, tử vong tại nhà vệ sinh trong khu vực.



Qua xác minh, công an nghi ngờ Vàng Thị Thắm (19 tuổi, quê huyện Phong Thổ, Lai Châu) là người đã đẻ con, sau đó bỏ lại trong nhà vệ sinh rồi tiếp tục vào làm việc, khiến cháu bé tử vong.

Thắm là công nhân tại khu công nghiệp Đình Trám (huyện Việt Yên).

Công an truy tìm nữ công nhân đẻ, bỏ con trong nhà vệ sinh khu công nghiệp.

Công an huyện Việt Yên đã mời Thắm lên làm việc. Tuy nhiên, sau lần làm việc này, Thắm bỏ đi biệt tích, không có mặt tại địa bàn cũng như quê nhà. Công an không thể liên hệ để mời lên tiếp tục làm việc, phục vụ điều tra.

Ngày 12/4, Công an huyện Việt Yên đã có thông báo gửi Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và công an các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư để phối hợp truy tìm Thắm.

Sáng 13/4, lãnh đạo Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) cho biết, cơ quan này vừa phát đi thông báo truy tìm Vàng Thị Thắm (19 tuổi, quê huyện Phong Thổ, Lai Châu) để làm rõ hành vi "vứt con mới đẻ", quy định tại điều 124 bộ luật Hình sự.

Các đơn vị, cá nhân thấy Vàng Thị Thắm ở đâu đề nghị thông báo ngay cho Công an H.Việt Yên hoặc liên hệ với điều tra viên Nguyễn Công Long theo số điện thoại 0983153196 để phối hợp giải quyết.

Điều 124: Tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ 1. Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 2. Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà vứt bỏ con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

