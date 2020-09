Bắc Giang: Mẹ vừa mất được 49 ngày, người thân đau đớn phát hiện bé gái 15 tuổi bị bố đẻ cưỡng dâm từ năm 2019 đến nay

Trưa 8/9, trao đổi nhanh qua điện thoại với chúng tôi, một lãnh đạo UBND xã Đông Sơn, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang xác nhận, người đàn ông tên Cao Văn Trường (SN 1979, trú tại xã Đông Sơn) đã bị công an bắt giữ để điều tra hành vi bạo hành và nghi vấn nghi cưỡng dâm con gái ruột là cháu T. (SN 2005, con gái ruột của Trường).

Theo vị lãnh đạo UBND xã Đông Sơn, cách đây một thời gian vợ của Trường mất vì bị ung thư. Đến 6/9, là tròn 49 ngày giỗ mẹ của bé T.

Vào đúng ngày này, người thân phát hiện Trường bạo hành con gái và nghi cưỡng dâm cháu bé nên đã nhanh chóng báo công an. Ngay lập tức, công an cùng chính quyền địa phương đã khẩn trương xuống gia đình làm việc. Xác định sự việc ban đầu có dấu hiệu nên công an đã bắt giữ Trường để phục vụ quá trình điều tra.

"Về trường hợp này trước đó, chún tôi không nhận được tin báo về việc cháu T. bị bố bạo hành hay nghi cưỡng dâm. Đến ngày 6/9, mới phát hiện ra việc này, khi làm việc với công an cháu bé đã khai ra toàn bộ sự việc.... Trường có thể đã cưỡng dâm con gái khoảng 1 năm nay...", vị lãnh đạo xã Đông Sơn nói.

Được biết, vợ chồng Trường có 2 người con. Cháu T. là con gái cả và nghỉ học từ năm lớp 6. Có thể do thiếu hiểu biết và nhận thức còn hạn chế nên đã dẫn đến sự việc trên. Ngay sau khi nắm được thông tin, các cấp chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên cháu bé.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.