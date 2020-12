Bắc Giang: Hẹn người yêu cũ của bạn gái ra nói chuyện, nam thanh niên bị đâm chết vì là "người được chọn"

Ngày 7/12, thông tin từ công an tỉnh Bắc Giang cho biết, công an huyện Yên Thế đang phối hợp các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra làm rõ vụ giết người xảy ra tại thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

Đối tượng gây án được xác định là Nguyễn Văn Huy (SN 1999, trú tại làng Đanh, xã Tân Trung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang).

Quá trình điều tra ban đầu cơ quan chức năng xác định khoảng 12h40 ngày 6/12, tại phố Đề Nắm, thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế đối tượng Nguyễn Văn Huy dùng dao nhọn (loại dao bấm) đâm vào bụng và đùi anh D.V.Q (SN 1998, trú tại thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang).

Ảnh minh hoạ.

Sau khi bị đâm, anh D.V.Q được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Yên Thế, đến khoảng 13h30' cùng ngày thì tử vong.

Công an huyện Yên Thế đã vận động đối tượng Nguyễn Văn Huy đầu thú và bàn giao đối tượng cùng hồ sơ vụ việc đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh để điều tra, thụ lý theo thẩm quyền.

Sáng cùng ngày, lãnh đạo UBND xã Tân Trung, huyện Tân Yên, Bắc Giang cho biết nguyên nhân dẫn tới vụ án mạng trên có thể là do mâu thuẫn tình ái.

Vào chiều ngày 6/12, anh T (nạn nhân) nghĩ rằng Nguyễn Văn Huy (SN 2001, trú tại xã Tân Trung, huyện Tân Yên) đang cố tình làm phiền người yêu mình nên đã hẹn Huy ra để nói chuyện với nhau. Trước đó, người yêu anh T cũng đã từng là người yêu của Huy.

Trong quá trình nói chuyện, Huy đã hỏi người yêu cũ là lựa chọn ai giữa T hay hắn. Tức giận khi cô gái kia chọn anh T, đối tượng Huy đã dùng hung khí đâm nhiều nhát vào bụng, đùi anh T. khiến người này tử vong sau đó.