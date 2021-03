Bắc Giang: Con trai dùng gậy đánh chết bố ruột

Chiều 7/3, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự Nguyễn Tất Cường (33 tuổi, trú xã Hoàng An, H.Hiệp Hòa, Bắc Giang) để làm rõ hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 19h30 tối 6/3, Công an tỉnh Bắc Giang nhận được tin báo từ Công an địa phương về việc ông Nguyễn Văn Q. (65 tuổi, trú xã Hoàng An) tử vong tại nhà riêng với nhiều dấu vết bất thường.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã huy động lực lượng nhanh chóng xuống hiện trường tổ chức khám nghiệm, điều tra.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định Cường đã dùng gậy đánh bố, khiến ông Q. tử vong. Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt khẩn cấp Cường để phục vụ điều tra.

Chỉ huy Đội điều tra trọng án Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Cường có tiền sử bệnh tâm thần và đã từng được gia đình đưa đi điều trị.

Hiện Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hung thủ để phục vụ điều tra.