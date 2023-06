Bắc Bộ bước vào đợt mưa lớn, thời tiết những ngày thi vào lớp 10 tại Hà Nội ra sao?

Miền Bắc mưa lớn

Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng Thủy văn Quốc, gia, sáng ngày 08/6, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to; lượng mưa tính từ 19h ngày 07/6 đến 07h ngày 08/6 có nơi trên 70mm như: Tả Van (Lào Cai) 77.4mm, Yên Hoa (Tuyên Quang) 72.6mm, La Hiên (Thái Nguyên) 92.6mm, Minh Quang (Vĩnh Phúc) 174.5mm,… Đợt mưa dông diện rộng đã hạ nhiệt cho các tỉnh miền Bắc sau những ngày oi nóng.

Từ chiều tối ngày 08-09/6, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Miền Bắc bước vào đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày.

Đợt mưa này cũng sẽ mở rộng ra Trung Bộ và Tây Nguyên:

Chiều tối và đêm 08/6, ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Khu vực và Nam Bộ ngày và đêm 8/6 cũng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm (thời gian xảy ra mưa lớn tập trung vào chiều và tối).

Vậy đợt mưa này tại miền Bắc còn kéo dài đến bao giờ?

The dự báo từ cơ quan khí tượng, từ ngày 10-13/6, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 80-150mm, có nơi trên 250mm.

Trong khi đó, mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tiếp theo.

Thời tiết phục vụ kỳ thi vào 10 tại Hà Nội

Ngày 9/6, học sinh trên địa bàn thành phố sẽ bước vào kỳ thi vào lớp 10 kéo dài trong 4 ngày. Vậy thời tiết khu vực Hà Nội trong những ngày này ra sao:

Theo dự báo từ cơ quan khí tượng, ngày 09/6/2023, khu vực Hà Nội sẽ có mưa vừa và dông. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ. Đây là ngày mà các thí sinh sẽ làm thủ tục dự thi.

Bước vào ngày thi đầu tiên 10/6/2023, thành phố sẽ có mưa vừa và dông. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Ngày 11/6/2023, mưa giảm dần, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Ngày cuối cùng của kỳ thi 12/6/2023, khu vực Hà Nội Kết sẽ chỉ còn mưa vào có lúc có mưa rào và dông, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Phụ huynh cần theo dõi thời tiết để đưa đón con em đi thi phù hợp.

Xuất hiện áp thấp đầu mùa trên biển

Về tình hình thời tiết trong tháng 6, cơ quan khí tượng dự báo, miền Bắc có thể đón 3 đợt mưa lớn diện rộng. Từ nửa cuối tháng 6, mưa tiếp tục gia tăng về cường độ, tuy nhiên tổng lượng mưa tháng 6 năm nay có thể thấp hơn trung bình nhiều năm.

Xen giữa các đợt mưa dông, miền Bắc sẽ đón khoảng 2-3 đợt nắng nóng diện rộng trong tháng 6.

Trong khi đó, các tỉnh miền Trung từ nay đến giữa tháng 6 cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối. Trời mát mẻ cho đến giữa tháng 6. Từ nửa cuối tháng 6, miền Trung có thể xuất hiện 2-3 đợt nắng nóng diện rộng.

Về bão/áp thấp nhiệt đới trong tháng 6 có khả năng hình thành trên Biển Đông, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Mới đây, cơ quan khí tượng đã phát đi cảnh báo về thời tiết nguy hiểm trên vịnh Bắc Bộ.

Theo TTKTTV, sáng 08/6, vùng áp thấp trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ tiếp tục có xu hướng mạnh thêm.

Dự báo: Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp hầu như ít di chuyển, có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Cảnh báo tác động:

- Trên vịnh Bắc Bộ có mưa dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7, ảnh hưởng tới tàu thuyền hoạt động trên khu vực vịnh Bắc Bộ.

- Mưa vừa, mưa to và dông mạnh, gió giật mạnh có khả năng xảy ra ở khu vực các tỉnh ven biển phía Đông Bắc Bộ.