BAC A BANK tưng bừng ưu đãi "Chào bạn mới – Nhận quà cực chất"

Tính năng định danh điện tử (eKYC) được BAC A BANK triển khai trên ứng dụng Mobile Banking nhằm tạo thuận tiện tối đa cho người dùng. Chỉ với một chiếc Smartphone và vài phút thao tác trực tuyến, khách hàng có thể nhanh chóng sở hữu tài khoản thanh toán mới, cùng lúc trải nghiệm nhiều tiện ích tài chính, công cụ thanh toán "không tiền mặt" hiện đại và cực kỳ tiện lợi.

Chương trình "Chào bạn mới - Nhận quà cực chất" kéo dài trong 3 tháng, tương ứng với 3 giai đoạn xét thưởng. Mỗi tháng, BAC A BANK gửi tặng ưu đãi tới 1000 khách hàng sớm nhất thực hiện định danh eKYC lần đầu để mở tài khoản trực tuyến và đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử, đồng thời đáp ứng điều kiện duy trì số dư bình quân tháng từ 1.000.000 VND trở lên.

Mỗi khách hàng không những nhận 100.000VND về tài khoản thanh toán, mà còn được tận hưởng Combo ưu đãi phí dịch vụ Thẻ & Ngân hàng Điện tử. Theo đó, khách hàng được miễn phí hoàn toàn phát hành, duy trì và giao dịch thẻ ghi nợ nội địa BAC A BANK; miễn phí dịch vụ ngân hàng điện tử (chuyển tiền trong và ngoài hệ thống). Đặc biệt, dịch vụ SMS Banking cũng sẽ không tính phí đến hết ngày 30/09/2023.

BAC A BANK tin rằng, khi việc tiếp cận các giải pháp tài chính hiện đại trở nên thân thiện, đơn giản, lại tối ưu về chi phí và mang đến những quà tặng thiết thực, hấp dẫn như thế này, khách hàng có thể dễ dàng hòa nhập vào xu hướng không tiền mặt đang ngày càng phổ biến hiện nay.

Sau gần 1 năm ra mắt, eKYC đã trở thành phương thức phổ biến để định danh khách hàng mới tại BAC A BANK, giúp số lượng tài khoản thanh toán năm 2022 gia tăng nhanh chóng - xấp xỉ 40% so với năm 2021, số lượng giao dịch tài chính qua kênh ngân hàng điện tử cũng ghi nhận mức tăng trưởng hơn 20%/năm. Với việc liên tục triển khai các chương trình ưu đãi dịch vụ khi ứng dụng eKYC, BAC A BANK đã và đang nỗ lực thay đổi thói quen Khách hàng, góp phần nâng cao hiệu quả "thanh toán không dùng tiền mặt".

Để biết thêm thông tin chi tiết chương trình, xin vui lòng truy cập website www.baca-bank.vn hoặc Tổng đài Chăm sóc Khách hàng 1800588828.