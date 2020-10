Bà xã Jang Dong Gun một lần nữa lên Top tìm kiếm nhiều nhất khi đón sinh nhật tuổi 48 mà không có chồng bên cạnh

Trên trang cá nhân mới đây, nữ diễn viên Go So Young - bà xã Jang Dong Gun đã đăng tải loạt hình ảnh trong tiệc sinh nhật mừng tuổi 48 của bản thân.

Trong loạt hình mới, Go So Young tận hưởng bữa tiệc sinh nhật bên cạnh hai cô bạn thân. Diện chiếc áo màu hồng đi kèm với chiếc quần jeans ống rộng, trông Go So Young không giống là một phụ nữ đã bước sang tuổi 48 và có hai con. Vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ và vô cùng trẻ trung của Go So Young được công chúng vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị.

Go So Young xuất hiện trẻ trung, nổi bật hơn hẳn các cô bạn thân.

Tuy nhiên, không ít người thắc mắc rằng, sao vào dịp quan trọng này lại không thấy có sự xuất hiện của Jang Dong Gun. Nhiều người nhanh chóng phát hiện ra, đã từ lâu Go So Young không đăng tải bất cứ hình ảnh nào liên quan tới chồng lên trang cá nhân. Hình ảnh cuối cùng nữ diễn viên chụp cùng với chồng được đăng tải vào tháng 1/2019, tức là đã hơn 1 năm rồi Jang Dong Gun không có xuất hiện trên trang cá nhân của vợ.

Nguồn: Naver