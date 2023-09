Bà xã Jang Dong Gun gây sốt khi chung khung hình với Jisoo (BLACKPINK), nhan sắc thật ở tuổi 50 ra sao?

Mới đây, nữ diễn viên Go So Young - bà xã Jang Dong Gun đã cùng bạn xuất hiện trong concert của BLACKPINK tại Seoul, Hàn Quốc.

Đây là đêm diễn cuối cùng của BLACKPINK cho tour Born Pink, do vậy rất nhiều nghệ sĩ, thần tượng xứ Hàn đều có mặt để ủng hộ 4 cô nàng. Một trong những nhân vật gây chú ý phải kể đến chính là Go So Young - bà xã tài tử Jang Dong Gun.

Bà xã Jang Dong Gun khoe vẻ ngoài đẹp xuất sắc ở tuổi 50 khi chung khung hình với Jisoo

Qua những hình ảnh Go So Young chia sẻ, có thể thấy dù là diễn viên kỳ cựu của điện ảnh Hàn, bà xã Jang Dong Gun cũng rất yêu thích và đam mê âm nhạc BLACKPINK, như đông đảo người hâm mộ khác.

Tham dự buổi biểu diễn, Go So Young cũng có giây phút chung khung hình với Jisoo. Dù hình ảnh được chụp bởi “team qua đường” nhưng cũng chẳng thể “dìm hàng” được nhan sắc Go So Young và Jisoo. Đặc biệt, ngoại hình xinh đẹp và trẻ trung bất chấp tuổi tác của bà xã Jang Dong Gun ở tuổi 50 cũng trở thành tiêu điểm gây chú ý.

Nhiều người nhận xét, Go So Young dù hơn chị cả BLACKPINK tới 23 tuổi, nhưng khi cả hai đứng cạnh nhau hoàn toàn không cho thấy sự chênh lệch quá nhiều. Thậm chí, không ít ý kiến còn bất ngờ khi biết, bà xã Jang Dong Gun hiện giờ đã bước sang tuổi 50. Dù hiện tại đã lui về phía sau hậu trường và không xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, nhưng tên tuổi của Go So Young vẫn luôn giữ được độ nóng.

Ở tuổi 50, Go So Young vẫn giữ được vóc dáng mảnh mai cùng nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung