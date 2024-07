Dù đã bước tới độ tuổi U45 và trải qua một lần sinh nở, thế nhưng diễn viên Son Ye Jin vẫn giữ vững vị trí "tượng đài nhan sắc" xứ Hàn. Cô được khen ngợi rằng trẻ đẹp vượt thời gian, nhất là làn da rất mịn màng, vóc dáng trẻ trung, cùng gu thời trang sành điệu.



Bà xã tài tử Hyun Bin chia sẻ cô luôn quan tâm đến việc chăm sóc vẻ đẹp cả trong lẫn ngoài. Do đó, không chỉ dùng mỹ phẩm, mà Son Ye Jin còn chăm chỉ tập thể dục, tự nấu ăn tại nhà để kiểm soát tốt những gì nạp vào cơ thể, có lợi cho cả làn da lẫn vóc dáng.

Nhan sắc xinh đẹp của bà xã "Hyun Bin".

Trong bữa ăn hàng ngày, bà xã Hyun Bin thường chú ý ăn các loại rau quả tươi, góp phần không nhỏ giúp tăng cường chất chống oxy hóa, làm chậm lão hóa. Trong đó, có 1 loại lá, 1 loại quả "chống nắng tự nhiên" mà cô thường sử dụng nhiều. Cụ thể là 2 món dưới đây.

Bà xã Hyun Bin dùng 1 loại lá, 1 loại quả "chống nắng tự nhiên" để giữ da căng bóng

1. Cà chua

Bữa ăn của Son Ye Jin thường ngập tràn màu sắc đỏ tươi của cà chua. Loại quả này có chứa hàm lượng lycopene cao, có tác dụng chống lại bức xạ UVA và UVB từ ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, cà chua có thể làm giảm nguy cơ cháy nắng và làm dịu tình trạng viêm da.

Cà chua cũng chứa một lượng lớn vitamin C. Vitamin C là một chất chống oxy hóa, có thể làm chậm quá trình lão hóa làn da, phá vỡ hiệu quả melanin tích tụ trong da, do đó có tác dụng làm trắng da.

Nước ép cà chua rất giàu chất xơ và có chức năng như một loại thuốc nhuận tràng nhẹ có thể giúp ngăn ngừa táo bón, giảm cân.

Cà chua có chứa một lượng lớn lycopene, vitamin C và E, beta-carotene, tất cả đều hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Lycopene giúp tăng cường thành mạch và loại bỏ cholesterol ra khỏi máu.

Loại quả này có chứa hàm lượng lycopene cao, có tác dụng chống lại bức xạ UVA và UVB.

Lưu ý:

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, mỗi người chỉ nên ăn 1 quả cà chua kích thước bình thường/ngày hoặc 7 quả cà chua bi. Với nước ép cà chua, mỗi ngày chỉ nên uống 1 cốc là đủ.



2. Rau họ cải

Son Ye Jin ưa chuộng rau họ cải, đặc biệt là cải rocket, xà lách...

Rau họ cải (bao gồm cả cải xoăn, bông cải xanh, cải bắp, cải xanh, cải ngồng, cải cúc, cải thìa...) có chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất, đồng thời là nguồn cung cấp omega-3 tuyệt vời. Những chất béo lành mạnh này rất cần thiết cho nhiều chức năng của cơ thể, như giúp duy trì sức khỏe nhận thức tốt, giảm nguy cơ suy giảm trí tuệ và các tình trạng như bệnh Alzheimer.

Ngoài ra, các loại rau họ cải cũng là nguồn cung cấp tuyệt vời vitamin C, axit folic, sắt, canxi, selen, chất xơ... Nghiên cứu cho thấy rằng hấp thụ khoảng 30g chất xơ mỗi ngày có thể giúp bạn giảm cân, hạ huyết áp và giảm các yếu tố nguy cơ béo phì, tiểu đường.

Các loại rau họ cải là nguồn cung cấp tuyệt vời vitamin C, axit folic, sắt, canxi, selen, chất xơ...

Vitamin C nổi tiếng với đặc tính tăng cường miễn dịch và chữa lành vết thương. Nó cũng giúp bảo vệ mắt, cải thiện khả năng hấp thụ sắt và thúc đẩy làn da khỏe mạnh. Rau họ cải là một nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, nên chúng cũng đem đến không ít lợi ích cho làn da.

Lưu ý:

Nghiên cứu cho thấy hấp rau giúp giữ lại giá trị dinh dưỡng cao nhất, trong khi luộc là phương pháp kém hiệu quả nhất.

Những người dùng thuốc làm loãng máu có thể cần hạn chế tiêu thụ rau họ cải.

Ăn nhiều rau họ cải có thể gây đầy hơi hoặc chướng bụng cho một số người.