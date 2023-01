Bà xã Hồng Đăng gây chú ý khi đăng đàn: 'Đi qua sóng gió, mới nhận ra rằng...'

Cuối tháng 6/2022, Hồng Đăng trở thành tâm điểm chỉ trích của công chúng. Vướng phải ồn ào khi sự nghiệp đang thăng hoa, Hồng Đăng bị nhà đài cắt sóng. Những phân đoạn và chương trình có sự góp mặt của nam diễn viên đều được điều chỉnh. Có thể nói sự nghiệp của Hồng Đăng đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trở về nước sau scandal, Hồng Đăng không tham gia nghệ thuật. Thay vào đó là dành thời gian du lịch, nghỉ ngơi bên gia đình. Mới đây, trên trang cá nhân, bà xã của nam diễn viên gây chú ý với dòng trạng thái đầy tâm sự. "Đi qua sóng gió, mới nhận ra rằng, cuối cùng điều bình an nhất chính là sự cân bằng trong chính tâm hồn, là biết chấp nhận buông bỏ những muộn phiền và tìm nơi an trú trong chính trái tim mình. Bắt đầu một năm mới, tự tìm cho mình 1 món quà với mong ước gói gọn bởi chữ 'An'". Chia sẻ của vợ Hồng Đăng khiến dân tình hoang mang và dành sự quan tâm.

Vợ Hồng Đăng bất ngờ đăng đàn gây chú ý

Trước khi vướng bê bối, Hồng Đăng là nam diễn viên quen mặt của điện ảnh phía Bắc. Anh nổi tiếng với những bộ phim như Cầu vồng tình yêu, Người phán xử, Hoa hồng trên ngực trái, Thương ngày nắng về,...

Hồng Đăng và Anh Đào kết hôn vào năm 2008. Sau khi chồng vướng phải lùm xùm tại nước ngoài thì động thái của Anh Đào cũng được công chúng quan tâm không kém. Lần gần nhất vợ chồng nam diễn viên xuất hiện cùng nhau là tại một sự kiện âm nhạc tại Hà Nội.

Vừa qua, đề xuất xây dựng quy trình xử lý người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật vi phạm pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông nhận được sự quan tâm của dư luận. Cụ thể người hoạt động nghệ thuật như ca sĩ, diễn viên... sẽ bị xem xét cấm sóng, cấm biểu diễn nếu vi phạm pháp luật.

Hồng Đăng và bà xã

Lần gần nhất vợ chồng Hồng Đăng xuất hiện cùng nhau trước công chúng là tại một sự kiện âm nhạc

Trước đó vào tháng 6/2022, Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh vướng phải lùm xùm

Ảnh: Tổng hợp