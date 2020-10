Bà xã Hoàng Bách dù qua 3 lần sinh nở vẫn sở hữu vóc dáng “vạn người mê” nhưng cũng phải thừa nhận: “Đàn ông dễ sa ngã nhất là khi vợ sinh con”

Người ta từng nói rằng hôn nhân là một canh bạc mà tính toán đủ đường thì đôi khi vẫn phụ thuộc vào duyên số, vào sự may rủi của đời người. Thế nhưng, đó là câu chuyện của những cuộc hôn nhân cũ xưa, của những người vợ người chồng ngồi im chờ sự may mắn.

Có thể may mắn cho bạn gặp được một người đúng thời điểm để nên duyên vợ chồng nhưng may mắn không phải là lời cam kết rằng người ấy sẽ bên bạn mãi mãi, may mắn không phải là sợi dây kết nối tình yêu vĩnh viễn.

Còn ở thời điểm hiện tại, hôn nhân không còn là canh bạc, cũng chẳng phải là trò chơi mà bạn “làm sai” có thể khởi động và chơi lại từ đầu. Hôn nhân đòi hỏi sự tận tâm của cả hai con người, một ngôi nhà có vững phụ thuộc vào cả người chồng lẫn vợ.

Trong suốt cuộc nói chuyện với chúng tôi, Thanh Thảo - người phụ nữ qua 3 lần sinh nở vẫn luôn rạng rỡ nụ cười trên môi thừa nhận rằng bản thân cả mình và Hoàng Bách đều là người may mắn vì đã tìm thấy nhau. Thế nhưng, suốt hành trình 14 năm nói dài đằng đẵng ấy, họ không hề ngồi một chỗ để hy vọng sự may mắn sẽ làm bếp lửa luôn ấm, vòng tay luôn rộng mở hay lời nói yêu sẽ mãi trên môi.

Rất nhiều năm về trước, có một cô tiểu thư xinh đẹp, lúc nào cũng được cha mẹ cưng chiều như cô công chúa nhỏ quyết định “theo chàng về dinh". Cuộc hôn nhân ngày ấy của Thanh Thảo trở thành tâm điểm của truyền thông bởi khi ấy Hoàng Bách là nam ca sĩ trẻ điển trai và nhận được rất nhiều sự chú ý còn Thanh Thảo cũng là cô người mẫu nhỏ chưa nhiều tên tuổi.

Nhưng khi ấy, ca sĩ không phải là “cái nghề" được xem ổn định đối với một gia đình có truyền thống ngành Y như Đoàn Thanh Thảo. Thế nhưng, tình yêu đã trở thành sợi dây nối gần những khoảng cách của chàng trai gốc Bắc và cô nàng quê Đồng Tháp.

Thấm thoát đã 14 năm trôi qua, Thanh Thảo hiện tại không phải là cô gái ngày đầu về nhà chồng mà đã là bà mẹ 3 con. Chỉ có điều nụ cười rạng rỡ trong tấm ảnh cưới cho tới nụ cười ở hiện tại chưa từng thay đổi.

Nghĩ về khoảng thời gian đã qua, Thanh Thảo thừa nhận bản thân đã trưởng thành hơn rất nhiều kể từ khi làm vợ làm mẹ: “Thảo của 14 năm trước bốc đồng hơn, suy nghĩ không chín chắn như bây giờ, thời điểm đó yêu thương mình hơn ít chia sẻ với người khác.

Thảo khi ấy không phải là cô gái không dành cho gia đình. Từ bé đã được sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, được cưng chiều tới mức không phải động tay vào bất kỳ việc gì. Về nhà có người chuẩn bị đồ ăn sẵn, ăn xong thì đi học hoặc đi chơi, không phải làm gì. Lúc ấy mình chỉ nhận và không biết cho. Rồi khi lập gia đình với anh Bách có vô số điều khác biệt. Những năm đầu tiên, hai vợ chồng cũng khục khặc nhiều lắm, vì thực ra bản thân mình mới lớn lên quen với cách sống như vậy nên không thể ngay lập tức thay đổi. Còn anh Bách lại khác, anh thích một gia đình đầm ấm với những bữa cơm gia đình, mà Thảo lại chưa quen với điều đó. Trong 1 năm đầu tiên, hai vợ chồng tranh cãi với nhau hoài vì quan điểm khác nhau”.

Từ cô gái chẳng biết cơm nước là gì, Thanh Thảo đã học cách làm vợ làm mẹ và trưởng thành dần trong tình yêu của chồng và con. “Thảo thay đổi nhiều nhất kể từ khi sinh Tê Giác - con đầu tiên của cả hai. Kể từ khi đứa bé ra đời, mình nhận thấy bắt đầu thay đổi học cách làm vợ, làm mẹ. Tê Giác hiện tại 13 tuổi, bọn mình cũng là vợ chồng 14 năm và mình cũng thay đổi nhiều lắm.

Anh Bách từng bảo rằng tiềm năng trong em rất là nhiều giờ mới khai thác được hết. Ngày xưa anh Bách phải nhắc nhở nhiều thứ, giờ thì Thảo có thể là người phụ nữ làm chủ gia đình rồi. Dĩ nhiên, để được như vậy thì người đàn ông bên cạnh phải chỉ dạy mình rất là nhiều. Anh Bách đã chỉ cho mình cách để làm sao mà có thể hoàn thiện được mình. Một người phụ nữ tốt lên thì chắc chắn bên cạnh có người đàn ông luôn chỉ cho mình những điều tốt đẹp. Thảo may mắn có một người đàn ông như thế bên cạnh”, Thanh Thảo hạnh phúc chia sẻ.

Có lẽ vì thế, có nhiều tin đồn đại nói rằng nhà Thanh Thảo giàu có nên Hoàng Bách được nhờ. Trước những tin đồn này, Thanh Thảo cho biết cả hai vợ chồng chỉ biết cười trừ thôi chứ cũng chẳng nghĩ là phải giải thích gì cả.

“Lúc 2 vợ chồng Thảo cưới nhau, số vốn đầu tiên 2 vợ chồng có là 60 triệu. Sau khi đẻ Tê Giác được 4 tháng, 2 vợ chồng mua được 1 căn nhà đầu tiên, 63m, một căn chung cư ở quận 7. Sau khi mua được nhà thì vui lắm, vì 2 vợ chồng trẻ mà nên mình có chụp ảnh và chia sẻ lên. Khi ấy, truyền thông có đưa tin rằng Hoàng Bách đang ở trong căn biệt thự rất lớn tại khu đô thị bậc nhất Sài Gòn. Tất cả mọi người đọc đều cười ồ lên. Nói gia đình ngoại nghèo thì không đúng, nhưng cũng chỉ là trung lưu chứ không phải giàu có đại gia.

Ba Thảo là quan chức từ ngày xưa nhưng cũng rất là bình thường, không có gì hoành tráng như mọi người nghĩ. Thảo và các anh em đều được nuôi dưỡng và cho ăn học đàng hoàng, cuộc sống không có gì là thiếu thốn nhưng mà không phải giàu tới mức để chu cấp cho cuộc sống riêng của các con. Cho đến thời điểm này, Thảo và anh Bách rất tự hào vì những gì mình có đều là nhờ chính sự lao động từ bản thân mình. Anh Bách kiếm tiền rất giỏi, là trụ cột gia đình”, Thanh Thảo chia sẻ.

Có vẻ như trong hầu hết các bài phỏng vấn, Thanh Thảo chưa bao giờ quên khẳng định rằng mình là một người phụ nữ may mắn. Ở độ tuổi gần 40, Thanh Thảo là mẹ của 3 thiên thần nhỏ, được chồng yêu thương cùng một cuộc sống đủ đầy về kinh tế. “Thảo nghĩ là mình là người may mắn. Cả một vòng rộng lớn như vậy, hai con người có thể tìm thấy nhau, hòa hợp và sống cạnh nhau và sau một thời gian dài vẫn yêu thương và càng yêu thương nhau hơn. Mình nghĩ, nó không đơn thuần chỉ 2 chữ tình yêu mà còn là bạn, là bố mẹ của các con, là bạn tâm giao có thể chia sẻ hết những khó khăn với nhau”, Thanh Thảo hạnh phúc thừa nhận.

Thế nhưng, may mắn không đồng nghĩa với việc đó là điều “từ trên trời rơi xuống". Cuộc trò chuyện có đôi lần lặng đi vì sự trầm xuống của Thanh Thảo thay vì những nụ cười thường trực trên môi. Thanh Thảo tiết lộ, khoảng gần 2 năm trước vợ chồng đã rơi vào “khoảng lặng" trong cuộc hôn nhân của mình.

“Đó là khoảng thời gian anh Bách bị stress một cách kinh khủng. Thường thì những người đàn ông trải qua stress đôi khi người bên cạnh cũng không thể nào hiểu hết được. Lúc ấy, công việc của hai vợ chồng gặp những khó khăn ở vấn đề kinh doanh bên ngoài. Có những lúc cãi nhau đỉnh điểm mà bản thân cũng thấy khó hiểu. Bởi nghĩ rằng bên nhau mười mấy năm tại sao có lúc cả hai lại không thể tìm được tiếng nói chung đến thế.

Và cuối cùng Thảo với anh Bách quyết định 2 vợ chồng phải ngồi cùng vào mỗi buổi tối để nói chuyện với nhau. Thậm chí, có lúc cả hai còn dẫn nhau đi gặp bác sĩ tâm lý để tìm hiểu xem rốt cuộc có câu chuyện gì đang xảy ra mà cả hai không hiểu được. Sau khi nói chuyện với bác sĩ tâm lý thì mình hiểu à vấn đề này là thế nào. Rồi bọn mình nói chuyện với nhau để hiểu xem tâm tư của người vợ là thế nào, của người chồng ra sao, đối phương muốn gì. Cả hai vợ chồng đều có một mục đích chung duy nhất nhưng có khi là ở thời điểm đó nhưng 2 cách nghĩ nó bị khác nhau, hơi chệch nhau 1 chút và đó chính là nguyên nhân cho những tranh cãi", Thanh Thảo thừa nhận.

Hóa ra, dẫu yêu thương nhau nhiều đến mấy, người ta vẫn có lúc vì mệt mỏi mà vô tình bàn tay nắm không còn chặt, cái ôm không còn vững. Thế nhưng, nếu cả hai cùng nỗ lực, cùng nhìn nhận rõ cuộc hôn nhân của mình, họ sẽ biết cách giữ gìn và trân trọng nó. Như cách Hoàng Bách và Thanh Thảo quyết định ngồi lại để nói chuyện, thậm chí tìm tới bác sĩ tâm lý cho vấn đề của cả hai vợ chồng. Để đi qua sóng gió họ càng yêu thương nhau nhiều hơn: “Đến thời điểm này Thảo nghĩ tình cảm đã vượt qua được những yêu thương hờn giận bình thường để hiểu nhau, nghĩ cho đối phương”.

Hạnh phúc là vậy nhưng Thanh Thảo thừa nhận sống trên đời này chẳng ai biết ngày mai thế nào. Chỉ có điều bản thân hãy luôn cư xử một cách tốt đẹp nhất với chính mình và với mọi người. Ngày qua ngày, những câu chuyện giành giật tình yêu, những kẻ thứ 3 xấu xí hay người chồng tồi tệ nhan nhản trên báo chí đôi lúc cũng làm Thanh Thảo suy nghĩ.

Cô suy nghĩ không phải để “nghi bóng nghi gió" người chồng, mà suy nghĩ để trân trọng và gìn giữ hôn nhân của mình hơn. Thảo cười xoà khi chúng tôi hỏi rằng nếu lỡ một ngày chị trở thành “nhân vật chính" trong những rối ren ầm ĩ trên báo chí ngoài kia.

“Tất nhiên, chẳng ai dám nói hay nói giỏi điều gì, nhưng Thảo nghĩ, với cách cư xử của 2 vợ chồng Thảo thì sẽ không bao giờ có chuyện “đánh ghen" hay gì đó xảy ra. Hai vợ chồng Thảo luôn chọn cách nói chuyện thay vì cư xử với nhau một cách mù quáng như vậy. Vợ chồng Thảo luôn nói với nhau rằng nếu một ngày xuất hiện một tình cảm khác mà nó lớn lao hơn tình cảm hiện tại thì ngồi xuống nói chuyện.

Một ngày mà Thảo rơi vào tình huống đó, phát hiện người người chồng của mình có người phụ nữ bên ngoài thì Thảo cũng không bao giờ chọn phương án làm tổn thương mình ở giữa đường như vậy. Thảo cũng sẽ tìm 1 cách êm đẹp nhất.

Nếu Thảo phát hiện ra người đàn ông của mình như vậy thì chắc chắn 1 điều, Thảo sẽ không ở bên cạnh họ nữa. Người đáng trách móc nhất trong câu chuyện này là người đàn ông, không phải là người thứ 3. Người phụ nữ kia là một người xa lạ, họ không có tình cảm với mình nên họ hoàn toàn có thể làm tổn thương mình. Nhưng người ở bên cạnh mình bao nhiêu năm mà làm tổn thương mình thì đó là người đáng trách”, Thanh Thảo chia sẻ.

Thanh Thảo khẳng định, cô không bao giờ bênh vực người thứ 3 bởi chen chân vào 1 cuộc hôn nhân đã là người sai rồi. Nhưng người sai nhất là người đàn ông bởi đó người biết rõ ràng nhất câu chuyện. Là người tổn thương 2 người phụ nữ 1 lúc.

Theo Thanh Thảo, phụ nữ đừng bao giờ để mình thành một chiếc túi cũ mà không ai muốn dùng, hãy luôn chăm sóc và yêu thương bản thân: “Người phụ nữ phải biết chăm sóc mình, bảo vệ mình. Một món đồ mình xài, một chiếc túi quá cũ kỹ đi mình không muốn cầm nó lên thì bản thân mình đừng biến mình thành 1 chiếc túi cũ, hãy cố gắng có sự tươi mới của mình. Hãy chủ động về mặt cuộc sống của mình, bao gồm tài chính, công việc, quyết đoán. Thảo nghĩ 1 người phụ nữ như vậy thì đàn ông sẽ không bao giờ bỏ rơi thấy mình nhàm chán. Và nếu họ nhàm chán thì đó là sự thiệt thòi của họ”.

Sinh con thứ 3 ở độ tuổi khá muộn, với Thanh Thảo và Hoàng Bách đó thật sự là một điều “nằm ngoài kế hoạch". “Khi Thảo biết mình mang thai thì Thảo hoang mang còn anh Bách lại trong giai đoạn căng thẳng. Bản thân anh Bách đã lên “plan” cho cuộc sống của mình ngay từ đầu và rất rõ ràng. Hai vợ chồng đã lên kế hoạch là 40 tuổi sẽ dừng lại và thực sự sống cho mình, muốn làm gì thì làm cái đó. Hai vợ chồng có ước mơ là dẫn nhau đi đặt chân các vùng đất trên thế giới.

Việc Hippo xuất hiện dường như khiến cho mọi “plan” của hai vợ chồng bị xô lệch, từ nhiều vấn đề kéo tới khiến anh Bách suy nghĩ rất nhiều. Thế nhưng khi nhìn thấy bản thân mình rất vui vẻ, thoải mái vừa chăm sóc con và mọi người càng tiếp thêm cho anh ấy động lực. Và điều đó khiến tinh thần của anh ấy được kéo lên”.

Trong suốt cuộc trò chuyện, mỗi khi nhắc về các con, Thanh Thảo sẽ tự nhiên nở nụ cười vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng, khi kể về khoảnh khắc trong phòng sinh, Thanh Thảo không khỏi nghẹn ngào xúc động.

“Hippo đứa con trời cho về mặt tinh thần, rất ngoan trong quá trình mang thai. Đến lúc sinh cũng vậy, mọi thứ rất bình yên. Trong mắt mọi người Thảo rất là mạnh mẽ nhưng chỉ có duy nhất 1 người biết được khi nào Thảo mất bình tĩnh và căng thẳng nhất. Thời điểm mình sắp sinh có rất nhiều nỗi lo của một bà mẹ. Lo con có ra đúng thời gian dự sinh hay không, lo con có lành lặn hay không, lo con có khỏe mạnh hay không, lo bản thân mình sinh có thuận lợi hay không. Và những lúc ấy dường như Thảo nói rất nhiều để khỏa lấp đi sự lo lắng của mình. Lúc ấy anh Bách đã quay lại tất cả những khoảnh khắc ấy, những đoạn nói chuyện luyên thuyên không nội dung và nói rằng mình rất đáng yêu nên anh ghi lại. Khi ấy Thảo xúc động lắm, vì có một người đàn ông yêu mình chân thành mới nhìn thấy rõ những điều thầm kín, những nỗi lo lắng bất an mà đôi khi chính mình cũng không biết”, Thanh Thảo rưng rưng nước mắt nhớ về khoảng thời gian sinh con.

Khi chúng tôi nhắc về câu chuyện từng khá ồn ào liên quan tới ông xã Hoàng Bách khi anh tuyên bố thắt ống dẫn tinh thì Thanh Thảo đã cười xoà lên và nói rằng thực ra lúc ấy anh chỉ muốn chia sẻ với mọi người một câu chuyện nhỏ nhưng nào ngờ mọi người lại hiểu nhầm.

Theo Thảo, cả hai vợ chồng từng nói với nhau về việc "làm kế hoạch" và cũng nghĩ tới việc bản thân vợ sẽ làm chuyện này. Thế nhưng, sau khi tìm hiểu thì thấy rằng người đàn ông sẽ phù hợp và không ảnh hưởng quá nhiều đến sức khỏe. Bản thân nhiều gia đình bạn bè của Thanh Thảo cũng như vậy nhưng không hiểu sao khi chia sẻ câu chuyện này thì mọi người lại nhìn nhận những khía cạnh khác.

Vừa chăm con vừa dành thời gian cho việc kinh doanh, Thanh Thảo đã cố gắng cân đối mọi thứ để bản thân không rơi vào trạng thái căng thẳng. Và đặc biệt luôn có chồng hỗ trợ bên cạnh. Thanh Thảo chia sẻ, cô giải toả áp lực bằng cách chơi cùng con, nấu ăn và “xốc" tinh thần ngay lập tức nếu thấy cơ thể mệt mỏi.

“May mắn nữa của Thảo là luôn có chồng bên cạnh. Anh Bách luôn sẵn sàng chở vợ đi massage, nhắc nhở vợ yêu thương cơ thể mình. Bản thân Thảo cũng thế, khi thấy chồng mệt mỏi, đau đầu căng thẳng còn khuyên anh ấy đi Massage. Có những hôm 11 giờ đêm, Thảo sẵn sàng chở anh ấy đi massage rồi đón về chứ không hề có chuyện cấm đoán này nọ”, Thanh Thảo chia sẻ.

Thanh Thảo tâm sự rằng dựa theo kinh nghiệm của bản thân sau 3 lần sinh nở cô nhận ra rằng đôi khi những người chồng cũng có chút tính "trẻ con" trong mình. Chẳng hạn như với gia đình Thanh Thảo, đôi khi Hoàng Bách cũng có chút "ghen tuông" với con khi vợ suốt ngày lu bu dành hết thời gian cho con.

Theo Thanh Thảo, hãy cố gắng cân bằng cuộc sống, chăm sóc chồng và con và dành tình yêu cho tất cả như nhau. Đừng nghĩ rằng toàn tâm toàn ý cho con rồi bỏ bê người chồng của mình. Bởi theo Thanh Thảo: Đàn ông dễ sa ngã nhất là khi vợ sinh con.

Vẫn luôn xinh đẹp rạng rỡ dù là bà mẹ 3 con với Thanh Thảo bí quyết đơn giản nhất chính là học cách sắp xếp và chuẩn bị cuộc sống một cách tốt nhất. Sau 6 tháng nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ, Thanh Thảo nhờ tới vú nuôi để chăm sóc con. “Tất nhiên, để thảnh thơi bạn phải có sự chuẩn bị về tài chính cũng như sắp xếp công việc một cách hợp lý. Theo mình việc nào mình không giỏi thì nhờ người giỏi hơn mình. Mình chỉ nên làm việc mình giỏi. Ngôi nhà có ấm, có mát hay không là do người phụ nữ. Đừng gom hết công việc vào mình nếu không trở thành một bà nội trợ đầu bù tóc rối”, Thanh Thảo tâm sự.

Trong cuộc trò chuyện của mình, Thanh Thảo dường như luôn giữ trên môi nụ cười thường trực, viên mãn như cuộc hôn nhân 14 năm họ đã cùng nhau nắm tay nhau đi qua.