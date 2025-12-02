Bà trùm bất động sản nổi tiếng 20 năm không ai dám soán ngôi, mở concert 40 nghìn người cháy vé

Hơn hai thập kỷ đứng trên đỉnh Vpop, Mỹ Tâm không chỉ giữ vị trí như một trong những giọng ca ảnh hưởng nhất mà còn xây dựng cho mình hình ảnh một “bà trùm” thực thụ, sở hữu khối tài sản khiến cả showbiz ngưỡng mộ. Ở tuổi mà nhiều nghệ sĩ cùng thời đã chậm lại, Mỹ Tâm vẫn tiếp tục chứng minh tầm vóc của một ngôi sao không thể thay thế. Sắp tới đây, Mỹ Tâm chuẩn bị khiến SVĐ Mỹ Đình “nổ tung” với 40.000 khán giả cho concert See The Light vào tháng 12/2025.

Một cô gái đến từ Đà Nẵng, ghi dấu bằng loạt giải thưởng từ khi 16 tuổi, tiềm năng nổi tiếng từ cuối thập niên 1990 và ngay lập tức bước thẳng vào đường đua nhạc Việt. Với Mãi Yêu (2001), Mỹ Tâm lập tức trở thành hiện tượng, mở ra thời kỳ “hoạ mi tóc nâu” thống trị các bảng xếp hạng. Từ đó trở đi, sự nghiệp của cô là chuỗi những cột mốc nối tiếp: Yesterday & Now, Hoàng Hôn Thức Giấc, Vút Bay… liên tục khẳng định vị thế ngôi sao số một với lượng fan đông đảo bậc nhất Việt Nam.

Không chỉ phủ sóng trong nước, năm 2012, Mỹ Tâm trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên được vinh danh Best Asian Artist tại MAMA - một dấu son hiếm hoi mà đến hiện tại vẫn là niềm tự hào của Vpop trên bản đồ châu Á. Sự nghiệp Mỹ Tâm bước sang giai đoạn chín muồi với Tâm (2013) và đặc biệt là Tâm 9 (2017) - album được xem là một trong những cột mốc quan trọng nhất của nhạc Việt thập niên 2010, với loạt hit Đừng Hỏi Em, Người Hãy Quên Em Đi trở thành bão lớn càn quét thị trường.

Song song âm nhạc, Mỹ Tâm nhiều năm được nhắc đến như một nghệ sĩ có tư duy kinh doanh đứng đầu showbiz. Việc sở hữu tòa nhà hàng trăm tỷ trên trục đường trung tâm Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP.HCM từ năm 2012 đến nay vẫn là minh chứng rõ nhất cho khả năng “nhìn xa trông rộng” của cô. Đây không chỉ là nơi ở, mà còn là hệ sinh thái kinh doanh đa chức năng gồm trụ sở công ty MT Entertainment, thương hiệu thời trang,... tất cả đều do chính Mỹ Tâm điều hành.

Không dừng ở đó, nữ ca sĩ còn làm công chúng bất ngờ khi hé lộ khu nhà vườn rộng hàng nghìn mét vuông ở ngoại ô TP.HCM - một không gian xanh đúng nghĩa nơi cô tìm cảm hứng cho âm nhạc. Doanh nghiệp MT Entertainment do cô làm giám đốc cũng là một trong số ít công ty nghệ sĩ vận hành bền vững, từng ghi nhận doanh thu hơn 47 tỷ đồng. Chi phí cát-xê của Mỹ Tâm vẫn luôn thuộc nhóm cao nhất thị trường, dao động từ 150 đến 300 triệu cho mỗi đêm diễn, chưa tính thị trường quốc tế và các hoạt động kinh doanh phụ trợ trải rộng từ thời trang, mỹ phẩm đến các hạng mục giải trí.

Nhưng để nói về độ "không ai dám soán ngôi" thì sức mạnh lớn nhất của Mỹ Tâm vẫn luôn nằm ở sân khấu

Nhưng để nói về độ “không ai dám soán ngôi” thì sức mạnh lớn nhất của Mỹ Tâm vẫn luôn nằm ở sân khấu. Cô là nữ nghệ sĩ Việt Nam duy nhất ba lần tổ chức liveshow tại SVĐ Mỹ Đình - sân vận động có sức chứa lớn nhất cả nước. Từ Yesterday & Now (2004), Tri Âm (2022) đến See The Light (2025), mỗi lần Mỹ Tâm đặt chân đến Mỹ Đình là một lần thị trường âm nhạc phải chứng kiến cách cô lấp đầy hàng chục nghìn ghế bằng chính nội lực và tình yêu khán giả. Tri Âm từng khiến 30.000 fan tại Hà Nội bùng nổ và trở thành một trong những sự kiện đông khán giả nhất lịch sử Vpop. Đến 2025, Mỹ Tâm quyết thiết lập kỷ lục mới: See The Light vừa mở bán đã cháy vé, dự kiến quy tụ 40.000 người - con số khổng lồ mà rất ít nghệ sĩ Việt Nam từng chạm đến.

Sáng 2/9, Mỹ Tâm đại diện cho nghệ sĩ Việt cất cao tiếng hát Quốc ca trong Đại lễ 2/9

Sáng 2/9, Mỹ Tâm đại diện cho nghệ sĩ Việt cất cao tiếng hát Quốc ca trong Đại lễ 2/9 ở quảng trường Ba Đình. Người nghệ sĩ thăng hoa, đẹp từ chính trái tim được cả nước yêu mến, Mỹ Tâm đã để lại giây phút để đời vào ngày 2/9. “Hoạ mi tóc nâu” giữ vững vị thế một biểu tượng văn hóa đại chúng suốt hơn 20 năm. Người ta gọi cô là “người giữ thời gian” bởi suốt bao nhiêu năm thị trường thay đổi, thế hệ nghệ sĩ mới liên tục xuất hiện, Mỹ Tâm vẫn giữ được bản sắc, giữ được khán giả và giữ được sự kính trọng từ đồng nghiệp.

Mỹ Tâm làm việc cực chuyên nghiệp chuẩn bị cho concert sắp tới

Từ một ca sĩ trẻ của cuối thập niên 90 đến “bà trùm” có khối tài sản khổng lồ và khả năng lấp đầy 40.000 chỗ ngồi chỉ bằng một đêm diễn, Mỹ Tâm cho thấy vị thế của mình không đến từ may mắn mà là sự bền bỉ hiếm có trong showbiz Việt. 20 năm qua không ai dám soán ngôi, và với những gì Mỹ Tâm tiếp tục hướng đến, có lẽ ngôi vị nữ ca sĩ số 1 Vbiz còn lâu mới có chủ nhân tiếp theo.