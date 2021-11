Bà Tân cuối cùng cũng mang bao tay khi chế biến thức ăn, nhưng vẫn bị dân mạng soi có một điểm mất vệ sinh

Một trong những vấn đề được người ta bàn nhiều nhất ở vlog của bà Tân là an toàn vệ sinh thực phẩm. Đã không ít lần dân mạng đã phải phàn nàn về cách chế biến của bà Tân, nếu là nấu ăn bình thường không sao nhưng do đăng lên YouTube thì việc an toàn vệ sinh phải được đặt lên hàng đầu.

Bà Tân Vlog trong video mới.

Mới đây, trong video "Lần đầu làm đầu heo nướng siêu cay khổng lồ và cái kết", bà Tân đã chuẩn bị kĩ lưỡng bảo tay nilong để không bị bắt bẻ nhưng nào ngờ đâu dân mạng lại soi ra một điểm khác.

Ở video, bà Tân có chia sẻ rằng là ở nhà mổ lợn nhưng bớt lại cái đầu để làm món nướng siêu cay trông rất là sạch sẽ, khi tẩm ướp bà cũng cẩn thận đeo bao tay nilong. Tuy nhiên, do làm ở sân vườn nên sẽ xuất hiện những "vị khách không mời mà đến" đó là những con ruồi liên tục đậu lên trên thủ lợn. Bà Tân cũng đã nỗ lực khua tay đuổi chúng bay đi chỗ khác.

Và cũng giống như những video khác, bà Tân tiếp tục mời họ hàng, các cháu đến thưởng thức cùng. Ai ai cũng khen món ăn của bà làm ra.

Bên cạnh đó, dân mạng cũng đồng loạt mong muốn bà Tân nên thay đổi nội dung để cho phong phú và đa dạng hơn.