Bà nội trợ Việt mách nước cách chọn 3 loại tôm hùm và giá "chuẩn" nhất để vừa mua được tôm thượng hạng mà không lo "hét giá"

Những ngày gần đây, không chỉ ở các siêu thị, các địa điểm bán tôm hùm tại nhà mà trên cộng đồng facebook, bà nội trợ Việt kháo nhau về các địa điểm "giải cứu" tôm hùm giá rẻ. Theo đó, liên tục những facebook cập nhật các thông tin về tôm hùm và chuyện giải cứu tôm hùm.



Trước thực trạng tình hình xuất khẩu tôm hùm sang thị trường Trung Quốc bị ngưng trệ dẫn tới nhiều vùng nuôi vắng bóng thương lái thu mua. Trong khi lượng tôm thịt đến thời kỳ xuất bán lại tương đối lớn.

Vì thế, cư dân mạng đã kêu gọi nhiều cuộc "giải cứu" tôm hùm cho người nuôi. Và các doanh nghiệp, siêu thị, các vựa thu mua hải sản… đã cùng chung tay vào cuộc thu mua để "giải cứu" tôm hùm ở thị trường nội địa.

Cùng chung tay với cuộc vận động này, bà nội trợ Việt trên khắp cả nước đã nhiệt tình hưởng ứng mua tôm hùm. Hầu hết giá tôm hùm xanh đang được bán với giá 700 - 750 ngàn đ/kg (loại 2 - 3 con/kg). Đối với loại tôm trọng lượng nhỏ hơn khoảng 4 - 5 con/kg, giá bán ra dao động từ 600 - 650 ngàn đ/kg. Những chú tôm hùm đông lạnh được bán với giá 500-550 ngàn đ/kg.

Để lựa chọn tôm hùm về cải hiện cho bữa ăn gia đình tươi ngon nhất, các bà nội trợ Việt đang rỉ tai nhau cách chọn mua tôm hùm giá cả hợp lý nhất cũng như cách phân biệt từng loại tôm hùm phổ biến nhất hiện nay ở Việt Nam.

Theo những bà nội trợ có kinh nghiệm mua tôm hùm hoặc các tiểu thương bán tôm hùm lâu năm tiết lộ: Tôm hùm tại Việt Nam có rất nhiều loại nhưng có 3 loại phổ biến nhất. Đó chính là tôm hùm bông, tôm hùm xanh, tôm hùm tre. Cả 3 loại tôm hùm này hiện được nuôi phổ biến tại các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định.

Cách chọn và giá cả tôm hùm bông

Chị Phương – một bà nội trợ có kinh nghiệm chọn thủy hải sản ở Hà Nội mách nước rằng, tôm hùm bông là loại tôm hùm thơm ngon nhất và có màu sắc xanh lá cây. Nếu quan sát bạn sẽ thấy giữa vỏ lưng mỗi đốt bụng có 1 dải ngang màu đen. Dải này khá rộng. Mỗi chú tôm hùm bông có trọng lượng từ 0,8 - 1,5 kg/con. Các chân bò của tôm hùm bông có màu xanh đen kèm các đốm màu vàng nhạt.

Tôm hùm bông

Những chú tôm hùm bông thường được người nuôi trong khoảng 18 tháng là xuất bán. Giá bán loại tôm này từ 1,5 - 2 triệu đồng/kg.

Cách chọn và giá cả của tôm hùm xanh

Loại tôm hùm này còn được gọi với cái tên tôm hùm đá vì chúng có màu xanh lá cây hơi xám. Nếu quan sát trên vỏ lưng, mỗi đốt bụng sẽ có các chấm nhỏ li ti màu trắng. Các chân bò có màu xanh xám với các sọc dọc.

Loại tôm hùm này được người dân nuôi trong thời gian khoảng 12 - 16 tháng. Trọng lượng tôm hùm xanh nhỏ hơn tôm hùm bông. Chúng dao động từ 0,3 - 0,8kg/con.

Tôm hùm xanh

Tôm hùm xanh cũng được bán giá thấp hơn tôm hùm bông. Giá của chúng khoảng 700 ngàn cho đến 1,2 triệu đồng/kg tùy theo kích cỡ, trọng lượng tôm hùm.

Cách chọn và giá cả của tôm hùm tre

Nhiều bà nội trợ sành ăn còn gọi loại tôm này là tôm hùm tề thiên vì chúng có màu sắc xám xanh. Loại tôm hùm này cũng có một dải ngang màu trắng viền 2 bên màu đen ở gờ sau của vỏ lưng các đốt bụng. Những chiếc chân của chúng có màu xanh xám kèm các sọc dọc màu vàng.

Thời gian nuôi tôm khoảng 1 năm đến hơn 1 năm là xuất bán. Khi ấy tôm đạt trọng lượng 0,5- 1kg/con. Giá tôm hùm tre được bán từ 700 ngàn đến 1,2 triệu đồng/kg.

Tôm hùm tre

Lưu ý:

- So với những chú tôm hùm đông lạnh thì những con tôm sống không cần bàn cãi về chất lượng. Tuy nhiên, bạn nên chọn những con tôm hùm còn khỏe, tôm hùm đang hoạt động mạnh, chân tôm, râu tôm vẫn giẫy giụa, màu sắc tôm hùm tươi sáng. Tuyệt đối không chọn mua tôm hùm đã yếu, lờ đờ…

- Riêng tôm hùm tươi đông lạnh, do tôm không còn sống nữa nên khi chọn bạn lưu ý đến phần khớp tôm hùm nối giữa đầu và thân. Nếu phần khớp này khít nhau có nghĩa là tôm vừa mới chết, thịt tôm vẫn đảm bảo ngon. Nhưng nếu phần khớp này có thịt bị lồi ra và nhô lên thì không nên chọn do tôm đã bị trướng lên do ngâm nước lâu.

- Chỉ nên mua tôm hùm ở những địa điểm bán hải sản tươi ngon và có uy tín để đảm bảo bạn mua được những chú tôm hùm ngon thịt, chắc khỏe và thượng hạng nhất.