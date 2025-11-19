Bà Nhân Vlog lên tiếng về lùm xùm từ thiện tại Phú Yên

Theo Bà Nhân Vlog, đoàn từ thiện của cô đã đến hỗ trợ các hộ dân ở Phú Yên chịu thiệt hại nặng sau cơn bão đêm 10-11. Trước khi di chuyển, cô đã liên hệ với chính quyền địa phương để nhận danh sách những hộ dân khó khăn nhất, nhằm phát quà kịp thời và đúng đối tượng.

"Tôi lên kế hoạch từ thiện chỉ trước 1 - 2 ngày vì có tinh thần giúp bà con một cách nhanh, kịp thời nhất chứ không muốn chờ đợi gì thêm" - Bà Nhân Vlog nói.

Bà Nhân Vlog lên tiếng trước lùm xùm

Cô cũng viện dẫn các bình luận chứng minh bản thân đến lúc 20 giờ 45 phút, không phải từ chiều

Tuy nhiên, lượng người dân đến đông làm việc phát quà theo danh sách gặp nhiều khó khăn. Nhằm đảm bảo hỗ trợ kịp thời cho những người cao tuổi, cô ưu tiên phát quà cho họ trước, dự kiến hoàn tất danh sách còn lại sau đó.

Điều này khiến nhiều người khác chờ đợi lâu cũng như dẫn đến thiếu quà và một số phản ứng bức xúc từ người dân. Nói về vấn đề trên, Bà Nhân Vlog nhận định cách phát quà cho bà con cũng thiếu sót, vì lúng túng và đông quá nên không biết phải làm sao.

Về thời gian và địa điểm, Bà Nhân Vlog cho biết xe chở các phần quà đã có mặt tại thôn từ khoảng 16 giờ đến 17 giờ, nhưng việc phát quà bắt đầu lúc 20 giờ 45 phút - 20 giờ 55 phút. Thông tin cho rằng bà con phải chờ từ buổi chiều đến tối là không chính xác.

Trong suốt video clip, Bà Nhân Vlog nhiều lần gửi lời xin lỗi chân thành tới bà con Phú Yên, bà thừa nhận thiếu sót trong khâu tổ chức là do chuyến thiện nguyện mang tính tự phát, đồng thời cam kết rút kinh nghiệm, sắp xếp kỹ lưỡng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và thông báo rõ ràng về danh sách, thời gian, địa điểm cho các chuyến đi tiếp theo.

Bà Nhân Vlog tại buổi thiện nguyện

Trước đó, nhiều ồn ào tố bà Nhân làm từ thiện để "đánh bóng tên tuổi", dàn dựng clip để câu view...

Trước những thông tin cho rằng đi làm từ thiện để "đánh bóng tên tuổi", bà khẳng định toàn bộ kinh phí cho chuyến đi là 100% nguồn lực cá nhân, không kêu gọi quyên góp. Việc ghi hình chỉ nhằm minh bạch quá trình hỗ trợ, để cộng đồng có thể nhìn thấy thực tế hoàn cảnh của bà con.

Bà Nhân Vlog cũng nhấn mạnh, trước khi nổi tiếng, bản thân đã nhiều lần lặng lẽ thực hiện các hoạt động thiện nguyện, xuất phát từ tấm lòng muốn giúp đỡ. Bà sẽ tiếp tục các hoạt động thiện nguyện với tinh thần minh bạch, trách nhiệm.

Bà Nhân Vlog tên thật Lê Thị Đức Nhân, sinh năm 1995, là một trong những YouTuber Việt nổi tiếng tại Nhật. Các video về ẩm thực, đời sống hôn nhân và văn hóa Nhật Bản của bà thu hút hàng triệu lượt xem.



