Bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo luật sư của Võ Hoàng Yên hành hung ở trụ sở công an

Bà Nguyễn Phương Hằng cho biết, sáng 16/10, bà tới trụ sở Công an TPHCM theo thư mời của đơn vị này để đối chất làm việc với ông Võ Hoàng Yên. Thời điểm khi bà Phương Hằng tới trụ sở công an thì ông Võ Hoàng Yên cùng 4 luật sư cũng đã có mặt. Quá trình làm việc thì bà Hằng cho biết, ông Võ Hoàng Yên cùng 4 luật sư có hành vi sỉ vả và hành hung bà. Sau đó, cán bộ công an đã can thiệp vụ việc.

Ngay sau sự việc bà Phương Hằng yêu cầu trích xuất camera an ninh ở khu vực và làm đơn tố cáo ông Võ Hoàng Yên cùng các luật sư trên.

Được biết, tháng 3/2021, bà Nguyễn Phương Hằng đã tố cáo “thần y” Võ Hoàng Yên có hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bà ở TPHCM cùng 1 số tỉnh, thành phố.

Cụ thể, bà Nguyễn Phương Hằng cho rằng, vợ chồng bà đã hỗ trợ số tiền lớn cho ông Võ Hoàng Yên làm các hoạt động từ thiện, xây chùa, ủng hộ bão lụt… nhưng “thần y” Võ Hoàng Yên không thực hiện mà chiếm giữ số tiền đó, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngày 18/7, Công an TPHCM đã quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm trên. Nguyên nhân là do quá trình điều tra đã hết thời hạn kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm nhưng chưa có kết luận giám định.

Đến nay, khi có kết quả giám định vụ việc thì Công an TPHCM đã ra quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vụ bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo “thần y” Võ Hoàng Yên theo đúng quy định pháp luật.