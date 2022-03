Bà Nguyễn Phương Hằng - CEO Đại Nam vừa bị khởi tố sở hữu tài sản khủng thế nào?

Như tin đã đưa, chiều 24/3, công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc CTCP Đại Nam) về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích của cá nhân, theo báo Thanh Niên. Viện kiểm sát nhân cùng cấp đã phê chuẩn quyết định này.

Cơ quan công an đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Phương Hằng.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng từ ngày 16/2 đến ngày 29/4.

CEO Nguyễn Phương Hằng có lẽ là cái tên nổi bật trên internet trong suốt thời gian dài. Không chỉ là người đưa ra nhiều phát ngôn gây tranh cãi, mọi người còn chú ý đến bà Phương Hằng vì khối tài sản khổng lồ mà vợ đại gia Huỳnh Uy Dũng (Dũng "lò vôi") đang sở hữu.

Khối tài sản "khủng", siêu xe giá trị lớn, sổ đỏ tính bằng kg là chuyện bình thường

Trong một livestream của mình trên MXH, bà Hằng cho biết, tài sản của vợ chồng bà "kim cương và sổ đỏ" được tính bằng ký là chuyện thường, chưa kể đến các "siêu xe" lên đến 40-50 tỷ đồng/chiếc.

Bà Nguyễn Phương Hằng bên một chiếc xe Roll Roys.

Dàn siêu xe trong khuôn viên nhà bà Phương Hằng. (Ảnh: Ngôi sao).

Hiện tại, cơ nghiệp của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng (hay còn gọi là Dũng "lò vôi") gắn với Công ty cổ phần Đại Nam, doanh nghiệp do bà Hằng giữ chức Tổng giám đốc điều hành (CEO).

Công ty cổ phần Đại Nam tiền thân là Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Thanh Lễ được thành lập vào tháng 3/1996 tại Bình Dương. Tháng 1/1999, công ty này được đổi tên là Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Sóng Thần. Đến tháng 4/2007, Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Sóng Thần tiếp tục đổi tên thành Công ty cổ phần Đại Nam.

Sau hơn 25 năm hoạt động, Công ty cổ phần Đại Nam hiện hoạt động kinh doanh đa ngành với 127 ngành nghề đăng ký. Trong đó, xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư, khu du lịch… là những những ngành nghề kinh doanh chính, mang lại doanh thu lớn cho Công ty.

Khu du lịch Đại Nam rộng 450 ha với vốn đầu tư lên đến 6.000 tỷ đồng.

Về bất động sản, Đại Nam đang là chủ đầu tư của 7 dự án lớn tại Bình Dương như Khu đô thị Trung tâm hành chính huyện Dĩ An, Khu tái định cư Sóng Thần 2, Khu nhà ở Sóng Thần 2, Khu nhà ở Sóng Thần 2 mở rộng, Khu đô thị Thương mại dịch vụ Sóng Thần, Khu dân cư Đại Nam - Bình Phước và Khu dân cư Tân An 2. Đây là những dự án bất động sản góp phần làm thay đổi bộ mặt đô thị tại tỉnh Bình Dương.

Công ty này cũng là chủ đầu tư của 2 khu công nghiệp là Khu công nghiệp Sóng Thần 2 và Khu công nghiệp Sóng Thần 3.

Như vậy, việc sở hữu hàng loạt các dự án bất động sản nhà ở và các khu công nghiệp nói trên, cùng hơn 1.000 sổ đỏ, cho thấy bà Hằng nói sổ đỏ của bà được “cân ký" là không sai.

Hai vợ chồng bà Hằng và ông Dũng

Trong lĩnh vực du lịch, doanh nghiệp của vợ chồng bà Hằng, ông Dũng “lò vôi” hiện đang sở hữu Khu du lịch Đại Nam (Khu du lịch giải trí - tâm linh Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến) rộng 450 ha tại Bình Dương, kinh phí xây dựng lên tới 6.000 tỷ đồng. Đây là một trong những khu du lịch lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Năm 2016, vợ chồng bà Phương Hằng đầu tư vào Trường đua Đại Nam. Dự án này có diện tích khoảng 60 ha nằm ngay tại khu du lịch, trong đó có khoảng 30 ha dành để làm bãi xe có mái che và khán đài cho khách ngồi xem với sức chứa từ 50.000 - 60.000 khán giả. Ước tính nguồn vốn đầu tư cho dự án này khoảng 100 triệu USD.

Trường đua này có các hạng mục như đua ngựa, đua chó, đua mô tô phân khối lớn, đua xe địa hình, đua mô tô nước với đường đua thiết kế có chiều dài khoảng 1.500 m.

"Đây là dự án mà tôi rất tâm đắc, trước hết là tạo ra sân chơi lành mạnh cho các môn thể thao mới lạ tại Bình Dương, trong số 5 loại hình tại Trường đua Đại Nam thì đua ngựa vẫn là môn chủ lực. Đây cũng là mục tiêu chúng tôi muốn cứu vãn đàn ngựa Việt Nam đang bị mai một dần sau khi trường đua Phú Thọ đóng cửa...", ông Huỳnh Uy Dũng từng cho biết.

Bộ sưu tập trang sức kim cương cực hoành tráng

Bên cạnh những thông tin cực gắt về Hoài Linh, Vy Oanh, Hồng Vân,... người hâm mộ còn đặc biệt quan tâm đến những bộ trang sức kim cương siêu to khổng lồ mà bà Phương Hằng đeo trên người mỗi khi xuất hiện trên sóng livestream.

Trên thực tế, mỗi lần phát sóng trực tiếp, bà Phương Hằng không chỉ diện một bộ đầm khác nhau mà còn đi kèm một bộ trang sức nặng trĩu.

Viên kim cương khổng lồ trên nhẫn của bà Hằng

Xuất hiện ở sóng livestream, bà Hằng gây chú ý với những bộ trang sức có giá trị "siêu to khổng lồ"

Hột xoàn mà to cỡ này, vàng mà nặng thế kia thì giá cứ phải tiền chục tỷ trở lên.

Nói không ngoa khi ví livestream của bà Phương Hằng như buổi trình diễn trang sức kim cương mà chiếc nào chiếc nấy đều thuộc hàng siêu to khổng lồ.

Những sợi dây chuyền nặng trĩu cổ, những chiếc nhẫn kim cương đá quý to đùng trên tay, những đôi bông tai lấp lánh đến lóa cả mắt....

Những sợi dây chuyền nặng trĩu cổ, những chiếc nhẫn kim cương đá quý to đùng trên tay, những đôi bông tai lấp lánh đến lóa cả mắt.... tất cả được bà Phương Hằng chưng diện hết lên người. Chính bà Hằng từng nói "kim cương của tôi cân bằng ký đó quý vị" là đủ hiểu sự xa hoa, vương giả của bà.

Bà Hằng từng chia sẻ: "Nếu nói về tài sản, thì 500, 700 triệu đô đến 1 tỷ USD tôi có... Mỗi lần tôi xuất hiện sẽ có một bộ trang sức khác. Kim cương của tôi lên đến hàng kí. Vì tôi đam mê nên tôi nỗ lực làm ra tiền. Tất cả các hiệu kim cương ở nước ngoài đều biết mặt tôi hết... Tôi đi những chiếc xe 40, 50 chục tỷ, có đến vài chiếc là chuyện bình thường. Tôi ở bao nhiêu căn nhà mặt tiền, sổ đỏ tôi cân kí nhưng tôi chưa bao giờ đem điều đó ra tự hào".

Hột xoàn lấp lánh, đá phong thuỷ, vàng chi chít thế này ai cũng thấy sự giàu có của Nguyễn Phương Hằng

Tháng 10/2021, bà Nguyễn Phương Hằng từng xuất hiện tại khu du lịch Đại Nam để gặp gỡ và giao lưu cùng khách du lịch và người hâm mộ. Đáng chú ý, trong buổi giao lưu, bà Nguyễn Phương Hằng đã đeo viên kim cương 45 carat trị giá 100 tỷ đồng và thu hút sự chú ý của mọi người. Đây có thể là viên lớn nhất trong bộ sưu tập kim cương đồ sộ của bà Hằng. Bà chủ Đại Nam đã từng nhắc đến viên kim cương này.

Trước đó, bà Phương Hằng cũng chia sẻ chiếc nhẫn kim cương 4,5 carat, nước D mà mình vừa mua được. Theo GIA (Trung tâm kiểm định Hoa Kỳ) đã phân cấp màu sắc cho kim cương không màu theo bảng chữ cái từ D đến Z hay còn gọi là nước D đến nước Z.

Thua lỗ hàng trăm tỷ, vẫn nộp thế ngàn tỷ

Sở hữu nhiều dự án bất động sản lớn với sổ đỏ, kim cương "cân ký", doanh thu hàng năm vẫn đạt hàng trăm tỷ đồng, thế nhưng nhiều năm gần đây Công ty cổ phần Đại Nam liên tục báo lỗ.

Cụ thể, hai năm 2016 và năm 2017, doanh thu thuần của Đại Nam lần lượt đạt 373 tỷ đồng và 405 tỷ đồng. Nhưng cũng trong hai năm này, lỗ sau thuế của công ty cũng đã tăng lên 50,7 tỷ đồng và 105 tỷ đồng.

Bước sang năm 2018, doanh thu thuần của Đại Nam ghi nhận ở mức 454 tỷ đồng, tăng 49 tỷ đồng so với năm trước đó. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp vẫn âm 83,7 tỷ đồng.

Năm 2019, Đại Nam lại chứng kiến sự lao dốc nghiêm trọng về kết quả kinh doanh khi doanh thu giảm 10% về 409 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp âm đến 154 tỷ đồng. Tính trung bình, chủ khu du lịch lớn nhất Bình Dương mỗi ngày làm ăn thua lỗ 422 triệu đồng.

Lỗ lũy kế của Công ty Cổ phần Đại Nam đã lớn hơn vốn điều lệ 195 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/12/2019, tổng cộng nguồn vốn công ty của ông Dũng "lò vôi" đạt 4.475 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn là 755 tỷ, nợ dài hạn 3.915 tỷ.

Mặc dù ghi nhận các khoản lỗ triền miên 4 năm liền, nhưng công ty cổ phần Đại Nam của vợ chồng bà Hằng, ông Dũng vẫn nộp 1.234 tỷ đồng tiền thuế sử dụng đất trong năm 2020.

Theo ghi nhận của Cục Thuế tỉnh Bình Dương, trong giai đoạn 2014 - 2020, tổng nguồn thu từ đất tại tỉnh Bình Dương tăng gấp 4,8 lần (năm 2014 khoảng 1.652 tỷ đồng, năm 2020 khoảng 8.078 tỷ đồng). Riêng nguồn thu từ các dự án lớn đã giúp tăng thu đột biến trong tổng thu ngân sách ở tỉnh này, trong đó Công ty cổ phần Đại Nam, với nhiều dự án bất động sản tầm cỡ kể trên, đã đóng góp đáng kể cho thu ngân sách của tỉnh.

Vợ chồng ông chủ Đại Nam

Được biết, ngoài Công ty cổ phần Đại Nam, vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng liên quan tới nhiều doanh nghiệp khác tại Bình Dương như Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du lịch Đại Nam Thần Tiên, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn và Xây dựng Đại Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tân Khai, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Gia Tân Định.

Tuy Đại Nam lỗ, nhưng ông Dũng "lò vôi" vẫn "hốt bạc" ở những công ty nói trên. Đáng kể nhất là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn và Xây dựng Đại Nam và công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tân Khai.

Cụ thể, tại công ty Xây dựng Đại Nam, năm 2016, doanh thu của công ty này chỉ đạt 10 tỷ đồng, nhưng tới năm 2019 con số này này tăng phi mã 48 lần lên 480 tỷ đồng. Lợi nhuận hai năm gần đây đều xấp xỉ quanh mức 15 tỷ đồng.

Hiện tổng tài sản của Xây dựng Đại Nam đạt 860 tỷ đồng, giảm 48% so với thời điểm đầu năm; vốn chủ sở hữu ở mức 49,6 tỷ đồng, tăng trưởng 35%.

Với công ty Tân Khai, doanh thu cũng tăng nóng trong nhiều năm. Năm 2019, doanh thu đơn vị này là 189 tỷ đồng, tăng gấp hơn 7 lần so với năm 2018. Tổng tài sản của Tân Khai tính đến cuối 2019 đạt 897 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu ở mức 84 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 40% và 95% so với thời điểm đầu năm.

Trước đó, bà Hằng thường xuyên livestream nói về vấn đề quyên góp từ thiện. Nữ CEO Công ty Đại Nam còn gửi đơn đến Bộ Công an và Công an TP.HCM tố cáo một số nghệ sĩ, cá nhân "ăn chặn" tiền của mạnh thường quân. Tuy nhiên, sau khi điều tra, Bộ Công an và Công an TP.HCM đã có thông báo khẳng định các cá nhân bị bà Hằng tố cáo không vi phạm pháp luật. Bà Hằng cũng bị ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, ca sĩ Vy Oanh, ông Võ Hoàng Yên, nghệ sĩ Hoài Linh, nhà báo Hàn Ni, nhà báo Đức Hiển, bà Đinh Thị Lan... tố cáo về hành vi vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.













