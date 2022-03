Bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, "chứng vật tình yêu" hàng chục tỷ im lìm trong ngày Đại Nam vắng vẻ

Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích của cá nhân.

Bà Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan điều tra

Quá trình điều tra, bà Hằng không hợp tác, coi thường pháp luật, nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự tại TP.HCM và các địa phương khác.

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng nay (25/3), tại khu du lịch Đại Nam, không gian vắng vẻ khác thường.

Không gian Đại Nam vắng vẻ sau thông tin bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam

Khung cảnh Đại Nam sáng 25/3

Chiếc xe sang ông Dũng "lò vôi" từng tặng vợ đậu im lìm.

Chiếc Rolls-Royce Ghost đã được ông Dũng "khoác áo mới" màu đen sang trọng

Đây là "món quà tình yêu" ông Dũng tặng vợ mình

Từ lúc bà Phương Hằng bị tạm giam, khung cảnh Đại Nam cũng vắng vẻ lạ thường

Đây là siêu xe Rolls-Royce Wraith trị giá hơn 40 tỷ đồng mà ông Dũng dành tặng bà Nguyễn Phương Hằng đã từng khiến nhiều người hoa mắt!

Ông và vợ thường đi Rolls-Royce Ghost, chính vì điều này mà ít người biết vợ chồng ông cũng sở hữu Rolls-Royce Wraith, Bentley Mulsanne EWB trị giá hơn 50 tỷ.

Trước đây, chiếc Rolls-Royce Ghost có màu cam

Chiếc Rolls-Royce Ghost (màu cam sau này được ông Dũng "đổi áo" màu đen) đều thuộc sở hữu của vợ chồng ông chủ Đại Nam.

Người ta bắt gặp bà Hằng sử dụng nó để đi lại trong một vài sự kiện trước đó. Ngoài việc tặng siêu xe, ông Dũng cũng từng mua tặng đôi bông tai trị giá 100 tỷ để tặng cho vợ là bà Nguyễn Phương Hằng.

Cho đến thời điểm này, từ khi bà Hằng có lệnh tạm giam, khung cảnh Đại Nam khá vắng vẻ.

