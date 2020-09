Chuỗi ngày sống trong "địa ngục trần gian" của bé trai Hưng Yên bị bố đẻ bạo hành dã man như thời trung cổ

Liên quan đến vụ việc cháu Nguyễn Hữu Hùng (9 tuổi ở huyện Khoái Châu, Hưng Yên) bị cha đẻ là Nguyễn Hữu Long (35 tuổi) bạo hành dẫn đến phải nhập viện, chúng tôi trở lại gia đình này để tìm hiểu hoàn cảnh.



Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Hạnh (73 tuổi, bà ngoại của Hùng), vẫn chưa hết buồn, bà bảo không muốn chia sẻ nhiều về sự việc vì bản thân bà đang phải gánh chịu những tai tiếng ngay từ đứa con gái (mẹ Hùng) cũng là kẻ dính án dẫn đến đứa cháu (Long) phải ở với bà từ khi mới được 3 tháng tuổi.

Bố hành hạ dã man con đẻ như thời trung cổ

Theo chia sẻ của bà ngoại, lúc cháu Hùng mới sinh được 3 tháng tuổi, Long cùng vợ vướng vòng lao lý vì tội mua bán trái phép chất ma tuý. Do đó Long đi tù, còn mẹ của cháu được hoãn chấp hành án phạt tù vì đang nuôi con nhỏ (lý do nuôi Hùng).

Bà Hạnh bên cháu ngoại sau những ngày thoát cảnh bạo hành

Kể từ thời gian này, con gái bà Hạnh đi lại với người đàn ông khác và có thêm 2 đứa con. Tuy vậy, một thời gian sau đó mẹ của Hùng vẫn phải đi "trả án" nên cháu được bà ngoại đưa về chăm sóc và cho ăn học.

Đến đầu năm 2017, Long chấp hành xong án phạt trở về địa phương, vẫn chứng nào tật đấy, lười làm ăn, lang thang. Không còn tài sản và vật chất, Long thuê nhà bán hàng quà vặt và cặp với một người phụ nữ rồi đón Hùng về ở cùng.

Chuỗi ngày chẳng khác nào sống trong ngục tù của cháu bé cũng bắt đầu từ đây. Có lần Hùng kể với bà muốn thoát khỏi cảnh này để về lại với ngoại nhưng không có cách nào vì bố đe dọa.

Ở với bố, Hùng phải trông hàng nấu cơm, thu dọn nhà cửa, giặt quần áo cho cả nhà, thậm chí không có thời gian động đến sách vở. Hùng kể lại với bà, có những lần bố trợn mắt lên cứ nhìn thấy là chửi, cắm cơm sớm hay muộn một chút là chửi, chỉ không nhanh thực hiện công việc bố nói là lập tức Hùng bị trận đòn chí tử.

Có lẽ chính vì sự tàn bạo đối với con đẻ và tính hung hãn bất thường của Long đã khiến người tình của gã cũng phải bế con riêng bỏ đi.

Từ thời gian này, công việc hàng ngày của cháu Hùng nhiều hơn, bị đánh nhiều hơn nên chểnh mảng việc học hành. Nhiều lần đến lớp, cô giáo phát hiện Hùng với những vết thương tím tái vẫn hằn trên má và cổ nên hỏi thăm, Hùng chỉ thủ thỉ nói lại vì sợ bố sẽ biết.

Theo em, bố dùng bất cứ vật dụng nào tiện tay là đánh, cái điều cày thì thường xuyên ở vị trí bàn nước nên hầu như ngày nào em cũng bị vụt và hai bên sườn và mông, thậm chí có hôm trời nắng Long còn bắt con phải đứng ngoài sân vì dám cãi lại.

Từng bị gọi lên xã ký cam kết vì ngược đãi con nhưng sau đó, những trận đòn càng thêm tàn bạo

Đỉnh điểm của trận đòn kinh hoàng mới đây nhất vào đêm 11/9, Hùng tiếp tục bị bố đánh sưng húp vùng đầu, bụng, toàn thân tím tái.



Đến sáng hôm sau đi học, các cô giáo thấy vậy hỏi thăm và bàn với bà ngoại đưa Hùng đi giám định sức khoẻ, qua khám lâm sàng các bác sĩ cũng khẳng định cháu bé bị tổn thương cả mặt tinh thần lẫn thể xác.

Đối tượng Nguyễn Hữu Long.

Chứng kiến cháu trai bị hành hạ ngày càng dã man hơn, bà Hạnh cho biết bản thân không còn cách nào khác, đành đi trình báo sự việc tới chính quyền địa phương. Long sau đó được gọi lên xã để nhắc nhở và thừa nhận có đánh con nhưng lý do là để "dạy bảo".

Long cũng được yêu cầu viết cam kết không tái phạm, tuy nhiên ngay sau khi từ ủy ban xã trở về, Long tiếp tục chửi bới, đay nghiến cháu Hùng. Những trận đòn thậm chí còn tàn bạo hơn và cháu Hùng cũng bị cấm không cho đi học.

Đêm 16/9, Hùng tiếp tục bị bố đánh sưng húp vùng đầu, bụng, toàn thân tím tái. Hôm sau, bà Hạnh và các cô giáo đưa cháu đi giám định sức khoẻ, kết luận bị tổn thương cơ thể 15%.

Đến ngày 23/9, Long bị công an bắt tạm giam để điều tra về tội "Ngược đãi hoặc hành hạ con".

Trước đó vào ngày 17/9, Công an huyện Khoái Châu nhận được tin báo của Công an xã Hàm Tử về việc cháu Nguyễn Hữu Hùng (SN 2011) bị cha đẻ đánh đập, hành hạ bị thương tích ở vùng đầu, bụng, phải điều trị tại Bệnh viện sản nhi tỉnh Hưng Yên. Kết quả bị tổn thương cơ thể đến 15%.

Vào cuộc điều tra xác minh, Công an huyện Khoái Châu đã thu giữ một số vật dụng mà Long dùng để hành hạ cháu Hùng. Đồng thời, tiến hành rà soát camera quanh khu vực hiện trường nơi xảy ra vụ việc, công an trích xuất được đoạn video trong đó có hình ảnh Long bắt cháu Hùng phải ăn lá lốt sống do cháu Hùng hái rau không đúng ý của Long.

Tại Cơ quan công an, Long khai rằng nhiều lần đánh đập, hành hạ con như: bắt cởi quần áo đứng phơi dưới trời nắng; nằm trên nắp cống rãnh nước thải ngoài trời tối không cho vào nhà; dùng dây lưng, điếu cày để đánh đập.