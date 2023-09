Bà mẹ ở Hà Nội chia sẻ lộ trình học tiếng Anh cho trẻ từ 3 đến 6 tuổi để chuẩn bị học chương trình quốc tế

Mẫu câu sử dụng:

1. What is this/ that?

2. What colour is this?

3. How many?

4. Where is the... (tên đồ vật)? Không cần con trả lời mà chỉ cần con chỉ đúng vào vật đó hoặc chạy lại lấy ra cho cha mẹ là được.