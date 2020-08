Bà mẹ ngã ngửa khi nghe con trai 10 tuần tuổi nhắc lại câu "I love you" mà mình vừa nói

Là cha mẹ, chắc hẳn ai cũng mong con mình chóng lớn, sớm biết lẫy, biết bò, biết đứng, biết đi, đặc biệt là biết nói. Dù những tiếng bập bẹ ê a của con luôn là những từ vô nghĩa nhưng đối với các ông bố bà mẹ đó lại là những âm thanh tuyệt vời nhất.

Thông thường, khi được 3 -6 tháng tuổi, trẻ sẽ biết ê a đáp lời lại mỗi lúc trò chuyện cùng cha mẹ. Từ 7 đến 12 tháng tuổi, con bắt đầu bắt chước theo âm thanh cho giống mọi người. Bé cũng có thể đã nói được một số từ đơn như: ba, bà,… Song, để nói được một câu dài thì trẻ cần phải trải qua một khoảng thời gian học hỏi thêm nữa.

Bé sơ sinh mới 10 tuần tuổi đã biết nói "I love you".

Chính vì vậy, khi nghe con cậu con trai Roan (10 tuần tuổi) lặp lại câu "I love you", vợ chồng chị Kesia Cameron, đến từ New York (Mỹ) đã phải hét lên vì kinh ngạc.

Theo như trong đoạn clip, chị Kesia bế Roan trong lòng và nói câu "I love you" (Tạm dịch: Mẹ yêu con). Điều chị không ngờ là Roan đã ê a trả lời lại theo đúng âm điệu của từ "I love you" (Tạm dịch: Con yêu mẹ). Không chỉ vậy, cậu bé còn lên giọng chữ "love" và hạ giọng ở chữ "you" nghe không khác gì âm điệu mà chị Kesia đã nói.

Roan đang ê a trả lời lại theo đúng âm điệu của từ "I love you" khi nghe mẹ "tỏ tình"

Nghe con trai đáp lại lời "tỏ tình" của mình, bà mẹ kinh ngạc đến mức phải hét lên vì không thể tin được. Cả hai vợ chồng chị Kesia đều thốt lên "Ôi, Chúa ơi!". Nghe bố mẹ đồng loạt la to, Roan ngơ ngác hết nhìn mẹ rồi lại nhìn bố vì không hiểu chuyện gì mà hai người lại phấn khích đến thế.

Còn bà của Roan đã thích thú tới mức đăng đoạn clip lên tiktok với chú thích: "Cháu trai tôi là một thiên tài. Hãy nhìn xem". Tức thì, nó đã được lan truyền và thu được hơn 1,1 triệu lượt xem. Mọi người thi nhau vào bình luận khen ngợi cậu bé nhỏ:

- Thật không thể tin được. Cậu bé đã lặp lại đúng âm điệu. Hãy tiếp tục nói chuyện với bé như một người lớn, con sẽ có thể trở thành một thiên tài.

- Nhìn cái mặt ngơ ngác yêu không thể tả.

- Trẻ sơ sinh năm 2020 đã được nâng cấp thông minh hơn hẳn các "phiên bản cũ".

Cha mẹ nên làm gì để con nhanh biết nói?

Trò chuyện, hát, kể chuyện, đọc sách cho con nghe thường xuyên là cách giúp trẻ nhanh biết nói (Ảnh minh họa).

Các chuyên gia thuộc Cơ quan Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) đã đưa ra một số việc mà cha mẹ nên làm trong từng giai đoạn để trẻ nhanh biết nói:

* Từ 0 – 6 tháng tuổi: Trẻ sơ sinh rất thích được nhìn thấy khuôn mặt của cha mẹ, vì thế, bạn hãy ôm con thường xuyên. Mỗi lần ôm con, cha mẹ hãy trò chuyện cùng con về mọi chủ đề như ăn, ngủ, tắm, hay hát cho trẻ nghe cũng được. Nhưng lưu ý là khi nói chuyện bạn nên nói chậm rãi, từ tốn, có vần có điệu như hát sẽ thu hút bé hơn.

* Từ 6 – 12 tháng tuổi: Ở giai đoạn này, chắc chắn trẻ đã biết nói một số từ đơn giản. Cứ mỗi lần con nói sai tên một sự vật, chẳng hạn như bé chỉ con mèo nhưng lại nói là "cá", thì cha mẹ nên chỉnh sửa lại "Đó là con mèo". Ngoài ra, để tăng vốn từ cho con, các cha mẹ có thể cho trẻ được quyền chọn lựa, ví dụ như: "Con muốn ăn táo hay ăn chuối?". Bên cạnh đó, thường xuyên hát những bài hát ngắn hoặc đọc sách cũng giúp cha mẹ dạy con biết nói nhanh hơn.

* Từ 12 – 18 tháng tuổi: Cha mẹ nên nói với con những câu ngắn như: "Giày của con đâu?", "Hôm nay con đi giày màu xanh phải không?, "Xỏ chân vào giày nào". Hoặc những hướng dẫn ngắn gọn: "Đóng cửa", " Lấy mũ" để trẻ hiểu. Ở tầm tuổi này, trẻ đã có thể biết phân biệt các bộ phận trên cơ thể. Cha mẹ có thể thử hỏi "… của con đâu?" và yêu cầu trẻ chỉ vào các bộ phận trên cơ thể.

Nguồn: Mirror, NHS