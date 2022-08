Bà mẹ hai con chịu đau đi nâng mũi, không ngờ "lột xác ngoạn mục" khiến bạn bè phải trầm trồ

Nhiều năm trở lại đây, nâng mũi là thủ thuật làm đẹp phổ biến và được nhiều chị em yêu thích hơn do thời gian thực hiện và hồi phục sau nâng khá ngắn. Đồng thời, trong quá trình thực hiện, chị em không phải chịu cảm giác quá đau đớn. Đáng nói, mũi chính là "linh hồn" của khuôn mặt, chỉ một chỉnh sửa nhỏ ở dáng mũi cũng đủ để thăng hạng nhan sắc lên điểm 10.

Trước khi có quyết định nâng mũi, chị Phan Thị Hải Yến khá tự ti với ngoại hình của mình, chị nhận xét: "Trước đây tôi có một gương mặt không tệ, nhưng tôi tự thấy các nét chưa được hài hòa và không quá nổi bật. Nhất là chiếc mũi, nó khá thô, dáng mũi thấp. Ngày trước tôi rất sợ đau, chẳng bao giờ dám nghĩ đến chuyện thẩm mỹ. Nhưng vì tôi công tác trong ngành làm đẹp, thấy xung quanh ai cũng nổi bật nên tôi cũng bắt đầu nghĩ đến việc làm sao để bản thân xinh đẹp hơn, rồi tôi quyết định tìm hiểu về nâng mũi".

Nhan sắc của chị Yến trước khi nâng mũi.

Chị Hải Yến kể, chị đã tìm hiểu rất kỹ về các phương pháp nâng mũi cũng như các cơ sở làm đẹp uy tín, nhưng rồi lại "bị loạn" vì ở đâu cũng thấy thông tin PR lộ liễu. Chị cũng sợ rằng nâng mũi tại các trung tâm thẩm mỹ có tay nghề kém sẽ khiến sức khỏe của mình gặp nguy hiểm. Cuối cùng, sau khi được bạn bè giới thiệu chị quyết định thực hiện nâng mũi tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

45 phút trải nghiệm nâng mũi không đau và cái kết "lột xác" ngoạn mục

Do tình trạng mũi thấp, cánh mũi to nên chị Yến đã được bác sĩ tư vấn thực hiện nâng mũi cấu trúc PureForm. Đây là loại sụn nhân tạo tốt nhất hiện nay, giúp mũi đẹp, bền vững và tự nhiên nhất.



"Tôi ấn tượng mạnh mẽ bởi sự nhẹ nhàng và tâm lý của bác sĩ, luôn lắng nghe suy nghĩ và cảm nhận của khách hàng để từ đó hỗ trợ họ một cách tốt nhất. Quá trình nâng mũi diễn ra khá nhanh.

Tôi được tiền mê nên vẫn quan sát hết những gì bác sĩ đang làm, nhưng không cảm thấy đau. Cả quá trình thực hiện lẫn nghỉ ngơi chỉ diễn ra trong khoảng 45 phút. Khi hết thuốc tê, cảm giác không đau như tôi tưởng. Tôi vẫn đi lại và sinh hoạt bình thường, tuy nhiên cần ăn kiêng theo khuyến cáo của bác sĩ", chị Yến kể.

2 ngày sau phẫu thuật, mũi vẫn hơi sưng. Tuy nhiên chị Yến có thể tự đi lại, sinh hoạt bình thường, nhưng tránh va chạm mạnh vào vùng mũi.

"Sau khi nâng, bác sĩ sẽ kê thuốc giảm đau hỗ trợ nên tôi không cảm thấy quá đau. Thông thường, người nâng mũi chỉ sưng trong 2 ngày sau đó sẽ giảm dần. Sau khi nâng mũi, ngay ngày hôm sau bạn có thể đi lại bình thường và hoạt động như mọi ngày, chỉ cần hạn chế va chạm mạnh vào vùng mũi và giữ gìn vệ sinh theo đúng yêu cầu của bác sĩ", chị Hải Yến nói.

Các thực phẩm mà bác sĩ khuyên không nên ăn sau khi nâng mũi để vết thương mau lành, về dáng nhanh đó là thức ăn cứng và dai; đồ nếp; hải sản; các món cay nóng; đồ chiên xào; thịt bò; rau muống; chất kích thích. Ngược lại, chị được khuyên nên ăn nhiều rau xanh, các loại quả, thịt lợn, các loại ngũ cốc, sữa chua, khoai tây...

Nhờ áp dụng đúng những gì mà bác sĩ khuyến cáo, chỉ khoảng một tuần sau phẫu thuật mũi của chị Yến đã tương đối ổn định, mọi sinh hoạt của chị trở lại bình thường và có thể tiến hành cắt chỉ.

"Tôi đã nghe review rất nhiều về việc có người làm mũi 4-5 lần mà không ưng ý phải sửa lại, tôi đã rất sợ. May mắn là tôi sửa một lần là hài lòng rồi. Nâng mũi tiền mê nên êm nhẹ, không đau, không sợ hãi như những gì tôi tưởng tượng ban đầu", chị Yến nhớ lại.

Sau khi lột xác thành công, chị Yến đi đâu cũng được nhận xét là xinh đẹp hơn, sang trọng và có gì đó "tây" hơn ngày xưa nhiều: "Có bạn bè nhìn và không nhận ra tôi. Nhiều người nói tôi xinh đẹp và thay đổi quá".

Sau khi nâng mũi, chị Hải Yến cảm thấy ngoại hình thay đổi rất nhiều, tự tin hơn với mọi góc nhìn, hạnh phúc hơn trong cuộc sống.

"Tôi cảm thấy ngoại hình chiếm 60-70% thành công trong công việc. Kể từ khi thay đổi nhan sắc, công việc tôi tốt hơn trước rất nhiều. Đúng là khuôn mặt hài hòa khiến ta vui vẻ hơn, ngoại giao tốt hơn thì mọi thứ sẽ đạt hiệu quả cao hơn", chị Yến hạnh phúc nói.

Ngoại hình xinh đẹp, tự tin hiện tại của chị Hải Yến.

Chị Yến cũng nhắn nhủ đến mọi người rằng: Chúng ta thường có xu hướng thích ở trong vùng an toàn do bản thân tự định ra. Tuy nhiên, trên thực tế việc sợ hãi đã kìm hãm việc chúng ta khám phá ra những điều tuyệt vời mà bản thân có được. Chúng ta không thể biết được phiên bản tốt nhất của mình nếu như cứ sống trong nỗi sợ hãi, e dè. Hãy thử bước ra khỏi vùng an toàn để khám phá bản thân, thử sức làm những điều mới mẻ mà chúng ta chưa từng dám làm bạn sẽ thấy những sự thật bất ngờ khác mà trước đó không hề hay biết.

"Làm đẹp cũng vậy, nếu chúng ta đắn đo việc nâng mũi có đẹp không, thẩm mỹ có hiệu quả lâu dài không, thì sẽ mãi không tìm được phiên bản tốt nhất dành cho mình. Hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt và tìm hiểu thật kỹ càng, chúng ta sẽ nhận ra việc làm đẹp không hề quá khó khăn và đáng sợ như trong suy nghĩ trước kia. Vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân bạn sẽ thấy một vùng trời mới đầy hứa hẹn".

Ths.Bs CKII Cao Ngọc Duy (Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Thẩm mỹ tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang) là người trực tiếp thực hiện chỉnh mũi cho chị Hải Yến. Chia sẻ về cuộc phẫu thuật, bác sĩ cho biết: "Trường hợp của chị Hải Yến tôi đánh giá là một ca không quá phức tạp. Khuôn mặt chị đã hài hòa rồi, chỉ cần thực hiện chỉnh sửa dáng mũi cao tự nhiên là các nét đẹp khác sẽ nổi bật lên ngay. Quá trình hậu phẫu của chị Yến cũng nhanh do chị đã tuân thủ đủ và đúng những yêu cầu mà bác sĩ đề ra. Lựa chọn sụn chất lượng cao PureForm, kết hợp với dáng mũi hài hòa đã tạo nên một ca nâng mũi thành công ngoài sự mong đợi".

Ths.Bs CKII Cao Ngọc Duy.

Cũng theo Cao Duy, nâng mũi cấu trúc PureForm là phương pháp nâng mũi sử dụng sụn nhân tạo PureForm. Sụn nhân tạo PureForm được làm 100% từ ePTFE – chất liệu vốn được sử dụng làm mạch máu nhân tạo.

Sụn PureForm được đúc dạng khối 3D với nhiều hình dạng và kích thước khác nhau, sẽ phù hợp với mọi dáng mũi. Đặc biệt, những người mặt gãy với chiếc mũi tẹt khi được áp dụng với sụn PureForm thì khuôn mặt sẽ cải thiện lớn khi nâng sống mũi cao lên.



Sụn PureForm có độ tương thích cao với cơ thể lên tới 95%. Chất liệu này có độ bền bỉ hơn nhiều so với các loại chất liệu độn thông thường, nên tạo được hiệu quả thẩm mỹ bền vững cho người sử dụng.

Hơn nữa, khả năng hoà nhập với cơ thể của sụn PureForm cũng cao hơn, giúp bám chặt vào xương mũi, tạo ra những đường nét hài hoà cho dáng mũi và gương mặt, hạn chế tối đa tình trạng lộ chất liệu độn. Khắc phục tình trạng bóng đỏ đầu mũi và sống mũi. Chính vì vậy, sụn PureForm là một chất liệu khắc phục được hầu hết các nhược điểm của các chất liệu làm mũi truyền thống.

