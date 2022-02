Bà mẹ 3 năm liền sinh 3 đứa con, chỉ một chi tiết đặc biệt khiến gia đình này trở thành trường hợp hiếm 50 triệu nhà mới có 1

Năm 2010, các trang tin tức báo đài ở Mỹ và cả quốc tế đồng loạt đưa tin về một gia đình với 3 đứa trẻ vô cùng đặc biệt. Đó không phải ca sinh 3 hy hữu hay 3 đứa trẻ có điểm gì nổi bật mà điều kỳ diệu nằm ở ngày sinh của 3 đứa trẻ.

Câu chuyện của gia đình đã thu hút sự chú ý của truyền thông khắp thế giới vào thời điểm đó và cho đến tận bây giờ, họ vẫn được nhắc đến như một trường hợp vô cùng đặc biệt "hiếm có khó tìm".

Cô Barbara Soper, sinh sống cùng gia đình ở bang Michigan (Mỹ) đã trở thành một bà mẹ đặc biệt khi "tính toán" được ngày sinh vô cùng ấn tượng.

Cụ thể, vào ngày 08/08/2008, Barbara sinh bé gái đầu lòng và đặt tên là Chloe. Hơn 1 năm sau, ngày 09/09/2009, Barbara tiếp tục hạ sinh con trai Cameron và đến ngày 10/10/2010, Barbara sinh con thứ 3 Cearra Nicole. Lúc này, sự trùng hợp đặc biệt đã khiến gia đình cô Barbara vang danh khắp thiên hạ.

3 đứa trẻ sinh vào 3 ngày lần lượt 8/8/2008, 9/9/2009, 10/10/2010.

3 đứa trẻ với ngày sinh lần lượt là những con số cực kỳ đẹp 8/8/2008, 9/9/2009, 10/10/2010. Bé thứ 3 được sinh mổ còn không rõ Barbara sinh 2 con đầu bằng phương pháp nào nhưng riêng việc "canh" ngày thụ thai để kịp đón con chào đời vào những ngày ấn tượng như thế quả không hề đơn giản.

Chính vì thế mà các chuyên gia đã gọi trường hợp này là vô cùng hiếm gặp, 50 triệu người mới có một.

Mọi người thì đùa vui rằng việc ghi nhớ ngày sinh nhật của các con sẽ không bao giờ là vấn đề đối với bà mẹ Barbara Soper.

Con Barbara thì rạng rỡ khoe rằng: "Chloe là số 8 may mắn, Cameron là số 9 may mắn và Cearra là số 10 may mắn của chúng tôi."

Bất chấp ngày sinh nhật của các con hoàn hảo như vậy, Barbara và chồng là Chad, 33 tuổi, vẫn khẳng định mọi chuyện không bao giờ được lên kế hoạch theo cách đó.

Bé Cearra chào đời sớm gần 1 tháng khi Barbara xuất hiện cục máu đông ở cả 2 chân và các bác sĩ quyết định rằng em bé phải được mổ sớm. Barbara nói: "Chúng tôi không hề có kế hoạch gì cả, nó là một điều kỳ diệu. Khi tôi bầu Cameron, ngày dự sinh là ngày 20 tháng 9".

Barbara cho biết cô và Chad không muốn sinh thêm một lần nữa vào ngày 11 tháng 11 năm 2011. Cô cười: "3 con là nhiều rồi - chúng tôi không có bất kỳ kế hoạch nào nữa".

Không rõ cuộc sống hiện tại của gia đình Barbara ra sao nhưng họ đã từng xuất hiện rất nhiều trên các mặt báo vì câu chuyện như phép màu năm ấy.

Nguồn: Mirror

