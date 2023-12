Ba cặp đôi nổi tiếng V-biz: Khác suy nghĩ, nhưng chung một khoản đầu tư

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi… kiểu chi tiêu



Chúng Huyền Thanh bộc bạch, khi còn trong giai đoạn hẹn hò với ông xã Jay Quân, cô từng mắc phải nghịch lý chi tiêu khi chưa sắp xếp đúng các thứ tự ưu tiên. Thay vì ưu tiên cho sức khoẻ, cô đầu tư cho quần áo, đồ trang điểm.

"Một phần do tính chất công việc, một phần do ăn uống thất thường nên nhiều khi cảm thấy người rã rời, không làm được gì cả. Vì thế khi có gia đình, Thanh luôn đặt sức khỏe lên trên hết, cố gắng chăm chút để các thành viên luôn khỏe mạnh", Chúng Huyền Thanh đúc rút.

Còn đôi "tiên đồng - ngọc nữ" Phương Nga – Bình An thì lại rơi vào một "nghịch lý chi tiêu" khác. Từ khi về chung một nhà đã đặt mục tiêu cân đối chi tiêu, đầu tư cho tương lai lên hàng đầu. Nhưng "tay hòm chìa khoá" lại bật bản năng tiết kiệm, thích…săn hàng khuyến mãi, chọn thực phẩm giá tốt nhưng thi thoảng lại bỏ qua yếu tố chất lượng. Bình An từng nhiều lần tranh luận với cô vì cảm thấy đây là nghịch lý chi tiêu "cảm giác tiết kiệm được một ít tiền, nhưng là giảm thêm một chút sức khoẻ"- câu nói này của anh chồng đã khiến "nóc nhà" Phương Nga phải giật mình suy nghĩ.

Còn cặp đôi trong làng điện ảnh Thuý Diễm – Lương Thế Thành thì đầu tư cho các nguyên liệu ngoại nhập đắt tiền nhưng với các loại gia vị, nguyên liệu nấu nướng như dầu ăn… thì mua đại vì cho rằng loại nào cũng như nhau.

Như nhiều gia đình trẻ khác, các cặp đôi showbiz Việt cũng không ít lần rơi vào nghịch lý trong việc phân bổ chi tiêu dành cho sức khoẻ (Ảnh do NVCC)

May mắn sau thời gian "vấp váp" vì chi tiêu không hợp lý, các cặp đôi cũng nhận ra vấn đề. Cả ba gia đình đều có mục tiêu đầu tư giống nhau đến bất ngờ: Đầu tư cho sức khoẻ, đặc biệt là sức khoẻ trái tim.



Hé lộ bí quyết đầu tư cho trái tim của các cặp đôi VBiz Cặp đôi Thuý Diễm – Lương Thế Thành nhận ra dù có đầu tư thực phẩm đắt đỏ, nhưng lại nấu với nguyên liệu không đảm bảo, dầu ăn không chất lượng thì chưa phải đầu tư cho sức khoẻ tới nơi tới chốn. Dầu ăn là nguồn cung cấp chất béo cho cơ thể, không cần dung nạp quá nhiều, giá cả các loại không quá chênh lệch thì nên ưu tiên chọn những loại có thành phần nguyên liệu tốt cho cơ thể. Sau thời gian "ngâm cứu", nữ diễn viên chốt hạ bộ đôi dầu đậu nành và dầu gạo lứt Simply vì thành phần dầu ăn nguyên chất, giàu Omega 3-6-9 và Gamma Oryzanol hỗ trợ tốt cho sức khỏe tim mạch của cả gia đình. Đây cũng là loại dầu ăn được Hội Tim mạch học Việt Nam khuyên dùng.

Theo Thuý Diễm, đầu tư mua thực phẩm đắt đỏ, nhưng lại nấu với dầu ăn không chất lượng thì chưa phải đầu tư cho sức khoẻ tới nơi tới chốn

Hai cặp đôi Phương Nga - Bình An và Chúng Huyền Thanh - Jay Quân cũng "cùng tần số" với Thuý Diễm - Lương Thế Thành - chọn đầu tư vào dầu ăn chất lượng. Với gia đình Chúng Huyền Thanh – Jay Quân, thay vì chi tiền quá nhiều cho những thứ ngoài thân, họ "góp vốn" nhiều hơn vào các sản phẩm dung nạp trực tiếp vào cơ thể mỗi ngày."Với dầu ăn, bí quyết của mình là bộ đôi dầu ăn cao cấp Simply trong đó dầu gạo lứt Simply sử dụng để chiên xào, giúp hỗ trợ món ăn không bị ngấm dầu mà vẫn đẩy bật được hương vị. Mình cũng sử dụng xen kẽ dầu đậu nành Simply vì có hàm lượng Omega 3,6,9 dồi dào. Bộ đôi này với Thanh rất đáng đồng tiền bát gạo, giúp hỗ trợ giảm cholesterol xấu, bảo vệ sức khỏe tim mạch cả nhà", diễn viên chia sẻ.



Chúng Huyền Thanh và Jay Quân đầu tư cho sức khoẻ trái tim bằng cách đầu tư vào thực phẩm và nguyên liệu nấu nướng hàng ngày (Ảnh do NVCC)

Còn Phương Nga đúc rút:"Tiết kiệm gì thì tiết kiệm, nhưng những thứ ăn vào người hàng ngày như dầu ăn thì không nên quá căn ke". Hai vợ chồng cũng lựa chọn dầu ăn chất lượng, vừa có thể giúp hỗ trợ phòng ngừa bệnh tim mạch nhưng vẫn đảm bảo hương vị cho mỗi món ăn.



Bộ đôi dầu đậu nành và dầu gạo lứt Simply - một trong những bí quyết quan trọng giúp hỗ trợ bảo vệ sức khoẻ tim mạch của Phương Nga và Bình An (Ảnh do NVCC)

Vượt qua những "nghịch lý" trong việc chi tiêu, các cặp sao Việt nay đã tìm được tiếng nói chung trong việc bổ sung nguồn thực phẩm – nguyên liệu nấu ăn hỗ trợ tốt cho sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe tim mạch. Bằng phương pháp này, họ không chỉ đảm bảo chất lượng sống, mà còn tạo nên khoản sinh lời vô cùng quý báu - một trái tim lành vững từng nhịp đập.



