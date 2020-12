Bà bầu An Nguy lần đầu tiết lộ về những thay đổi khi mang thai, đọc xong ai cũng thương người yêu đồng giới của cô

Việc An Nguy công khai mang thai đã trở thành tin tức thu hút đông đảo sự quan tâm của người hâm mộ trong những ngày qua. Sau ít ngày kín tiếng thì mới đây, nữ Vlogger lần đầu lên tiếng về chuyện bầu bí của mình. Một trong những vấn đề mà An Nguy gặp phải đó chính là thay đổi tính cách khi mang thai.

An Nguy tâm sự cô vốn là người mạnh mẽ, sống tích cực, thậm chí còn hay bị người khác nghĩ là cợt nhả. Thế nhưng khi mang thai, cô tự ví mình giống như cái "vòi nước hở van" vì hở ra là khóc, khóc vì những chuyện rất khó hiểu như trời mưa không thể đi chụp ảnh hay người yêu cắt tóc cũng khiến cô có thể khóc nguyên nửa ngày.

An Nguy cũng tham khảo, tìm hiểu và đưa ra những nguyên nhân khiến tâm trạng của các bà bầu thường tồi tệ như vậy, cô cũng nhắn nhủ mọi người rằng hãy yêu thương bà bầu gấp đôi bình thường.

An Nguy lần đầu có những chia sẻ thú vị về chuyện bầu bí của mình.

Chia sẻ của An Nguy khiến nhiều người thích thú, đặc biệt là các chị em phụ nữ thì hết sức đồng cảm. Nhiều cư dân mạng cũng hài hước bày tỏ họ cảm thấy thương Alex và mong Alex hãy cố gắng để chăm sóc thật tốt cho An Nguy. Mọi người cũng cảm thấy vui vẻ và hy vọng An Nguy sẽ chia sẻ nhiều hơn nữa về chuyện bầu bí của mình.

Nguyên văn chia sẻ của An Nguy:

"Những thay đổi từ khi mang bầu

Phụ nữ khi mang bầu chịu rất nhiều sự thay đổi từ tâm lý đến ngoại hình. Có điều phần lớn mọi người chỉ nhận thấy những thay đổi về ngoại hình vì nó dễ dàng hơn còn tâm lý thì lại không được để ý đến vì đơn giản, nó không được nhìn thấy, thậm chí còn bị gọi là "làm quá". Mình thường nghe thấy mọi người nói bà bầu là: "Gớm ai mà chả chửa đẻ, có phải mỗi mày đâu mà lắm chuyện". Và thế là phụ nữ chẳng được lên tiếng về những gì họ đang phải trải qua nữa. Nghĩa vụ của họ chỉ là mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày không được than vãn, nếu có chuyện gì thì tự giải quyết.



Mình may mắn không thay đổi gì nhiều về ngoại hình nhưng tâm lý thì mong manh như cánh bướm. Để mà nói về mình lúc trước thì mình là một đứa sống khá tích cực, mình có thể khó tính nhưng luôn nhìn đời lạc quan. Ngay cả khi bị tai nạn ngã xe bầm dập mình cũng chỉ nghĩ: "Ôi may quá chưa chết", thế nên ai cũng bảo mình không nghiêm túc, cợt nhả với đời. Thế mà đến lúc chửa, mình như cái vòi nước hở van. Hở tí là khóc, có dỗ cũng vẫn khóc, không dỗ càng khóc to hơn.

Những chia sẻ của An Nguy khiến nhiều chị em phụ nữ đồng cảm.

Hôm trước định đi chụp ảnh mà hôm sau trời trót mưa mà mình cảm thấy cái cuộc đời này sao mà nó tàn ác, nhất quyết phải vùi dập mình mới hả dạ hay sao. Trong thời gian dịch Covid, Alex không đi cắt tóc được nên nuôi tóc dài. Đến lúc bên mình được mở lại tiệm cắt tóc, Alex xin mình đi cắt mình cũng ok rồi. Về đến nhà nhìn thấy tóc mới mình khóc nguyên nửa ngày, cứ nằm thút thít: "Thôi cái tóc nó thay đổi tức là cả con người nó thay đổi rồi, nó không còn là Alex của ngày xưa nữa". Tầm này logic nó cũng chỉ là một từ bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp mà thôi.

Đấy, ai không hiểu thì lại bảo con này bị dở hơi. Còn người hiểu biết sẽ biết rằng có nhiều lý do CÓ THẬT cho sự thay đổi này mọi người nhé

- Trong các lý do thì thủ phạm lớn nhất của việc thay đổi tâm lý ở các bà bầu là việc tăng nhanh bất thường của các hormone bầu bí. Từ những ngày đầu tiên mang thai, một lượng lớn estrogen và progesterone được sản xuất trong cơ thể bà bầu. Estrogen hoạt động trong toàn bộ cơ thể và khu vực có ảnh hưởng đến tâm trạng trong não bộ. Do đó không lấy gì làm ngạc nhiên khi mà hormone này có liên quan đến sự bồn chồn, cáu gắt, và trầm cảm. Bên cạnh đó, progesterone là một loại hooc môn làm giãn cơ và ngăn ngừa co thắt tử cung sớm. Loại hormone này có thể gây ra mệt mỏi và buồn phiền.

- Sự mệt mỏi ốm nghén trong 3 tháng đầu và thiếu ngủ trong 3 tháng cuối càng khiến cho bà bầu thêm kiệt sức. Đặc biệt khi họ phải chăm sóc những người khác, làm việc và cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ khác.

- Thay đổi về ngoại hình cũng là một vấn đề ảnh hưởng đến các bà bầu. Mình có nhiều người bạn lúc còn con gái đang rất xinh đẹp khi bầu bí tự nhiên nổi mụn rồi rạn da, phá tướng, trở nên tự ti và chán nản. Lúc họ than thì không ai quan tâm, nhưng đến lúc họ không còn đẹp thì lại bị chê bai không biết giữ gìn.

- Cuối cùng là lo lắng và stress khi trở thành một người mẹ, thay đổi lối sống cũng như gánh nặng tài chính cũng khiến bà bầu trở nên căng thẳng hơn. Có người lo sinh con thì sinh thường hay sinh mổ, con sinh ra có được bình yên hay không, có người áp lực phải sinh được con trai, có người lại đối diện với nỗi lo mai này nuôi dậy con sao thành người. Hơn nữa, với những người khó có con hoặc đã từng sảy thai, nỗi lo ấy còn tăng lên gấp bội.

Đây chỉ là một số lý do mà mình tìm hiểu được, còn rất nhiều những lý do khác mình và mọi người không biết đến bởi vì những người phụ nữ ấy chưa kịp mở lời đã bị chặn lại bởi những câu nói thiếu cảm thông "thôi đừng có diễn nữa" "drama nó vừa thôi". Đúng, ai rồi cũng chửa cũng đẻ nhưng nếu không đủ quan tâm thì cũng đừng buông lời làm sứt mẻ tình cảm.

Chốt lại là con người ai cũng cần được thương yêu, nhưng mà bọn tôi đang chửa, nên là cần được yêu thương gấp đôi. Bác nào chửa sinh đôi thì cần được yêu thương gấp ba, ok?

(Bài viết có tham khảo từ Healthline)".