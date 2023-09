B3 Brazilian Bond Builder: Đồng hành cùng mái tóc Việt đương đại

Sau 3 mùa giải được tổ chức thành công, Art Hair Award Vietnam 2023 trở lại đã khẳng định sự khác biệt với các đấu trường sắc đẹp khác. Không tập trung vào các tiêu chí về hình thể thường thấy, cuộc thi Art Hair Award Vietnam 2023 hướng tới việc tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ Việt đương đại thông qua các tiêu chí thể hiện phong cách cá nhân nổi bật.

Cùng mục tiêu chung mong muốn phát triển ngành làm đẹp, B3 Brazilian Bond Builder chính thức đồng hành và trở thành nhà tài trợ kim cương của cuộc thi Art Hair Award Vietnam. Với sứ mệnh đem tới những cải tiến tốt nhất để chăm sóc mái tóc, B3 Brazilian Bond Builder đã tạo dấu ấn mạnh mẽ tại thị trường Mỹ cũng như trên toàn thế giới.

Sản phẩm B3 Brazilian Bond Builder đã trở thành một phần không thể thiếu của các quy trình làm tóc chuyên nghiệp, giúp hàng ngàn chuyên gia tạo mẫu tóc và khách hàng cá nhân trên toàn thế giới thể hiện sự cá tính và phong cách độc đáo.

Các thí sinh cùng những nhà tạo mẫu hàng đầu Việt Nam đã có buổi trải nghiệm về cách chăm sóc mái tóc và sử dụng sản phẩm phù hợp để đảm bảo sức khỏe cho từng sợi tóc với sản phẩm B3 Brazilian Bond Builder

Bà Hoàng Bích Tâm, Giám đốc Công ty TNHH Cuộc Sống Xanh, đơn vị phân phối độc quyền thương hiệu B3 Brazilian Bond Builder tại Việt Nam chia sẻ: "Art Hair Award Vietnam 2023 là một cuộc thi về lĩnh vực thiết kế thời trang tóc rất đặc biệt vì hướng tới đối tượng dự thi là người tiêu dùng, điều này nhằm làm khẳng định vai trò quan trọng của mái tóc đối với vẻ đẹp của mỗi con người.

Năm nay thí sinh ở khắp nơi trên cả nước hưởng ứng tham gia cuộc thi và các bạn đã đầu tư rất chuyên nghiệp, điểu này cũng co thấy được sức lan tỏa cuộc thi tới công chúng và xã hội. Xin được chúc mừng Hairworld với cương vị là đơn vị tổ chức cuộc thi, cám ơn ban cố vấn, ban giám khảo của cuộc thi đã đồng hàng cùng ban tổ chức để tạo nên sức hút và sự lan tỏa của cuộc thi đến đông đảo các thí sinh cũng như các nhà tạo mẫu (NTM) đồng hành".



Sự tham gia của B3 Brazilian Bond Builder trong vai trò nhà tài trợ kim cương của cuộc thi Art Hair Award Vietnam 2023 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy và tôn vinh nghệ thuật làm đẹp tóc.

Bà Hoàng Bích Tâm cũng chia sẻ thêm, có lẽ không đất nước nào tỷ lệ salon tóc nhiều như ở Việt Nam, điều đó cho thấy nhu cầu sử dụng dịch vụ chăm sóc tóc rất lớn. Các nhà tạo mẫu của chúng ta rất khéo léo, tài năng và luôn cập nhật những xu hướng thời trang mới nhất về Việt Nam để đáp ứng nhu cầu làm đẹp của các khách hàng.

Sản phẩm B3 Brazilian Bond Builder ra đời với một sứ mệnh cao cả là giúp phục hồi, tái sinh cho những mái tóc bị hư tổn, làm cho mái tóc khỏe hơn và đẹp hơn. B3 sẽ là trợ thủ đáng tin cậy cho các NTM tự tin sáng tạo những mái tóc thực sự nổi bật và cá tính, mái tóc của khách hàng được bảo vệ tối đa.

Bà Hoàng Bích Tâm (thứ 2 từ trái sang), đại diện nhà tài trợ kim cương, vinh danh và trao giải thưởng cao quý nhất cuộc thi năm nay, giải "Nữ hoàng phong cách - Queen of Style" cho thí sinh mang SBD 158 Hoàng Thị Hải Hà đến từ Hà Nội.

Bên cạnh việc tôn vinh những phong cách nổi bật, Art Hair Award Vietnam 2023 với sự đồng hành tài trợ của B3 Brazilian Bond Builder đã mang đến cho người phụ nữ Việt sự tự tin thể hiện bản lĩnh của người phụ nữ hiện đại chủ động và thành công. Đồng thời thương hiệu mỹ phẩm tóc cao cấp hàng đầu của Mỹ cũng đã mang tới cho các nhà tạo mẫu tóc một dịch vụ mới để giúp các hair salon gia tăng doanh thu và phát triển.

Có thể nói, Art Hair Award Vietnam 2023 được tổ chức bởi Hairworld cùng sự đồng hành tài trợ của B3 Brazilion Bond Builder đã mang đến những gì đẹp nhất, giá trị nhất cùng những thông điệp nhân văn nhất tới các thí sinh - những phụ nữ Việt, và tới các nhà tạo mẫu đồng hành tài năng trên khắp cả nước.