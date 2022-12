Avatar 2 thu 434 triệu USD mở màn: Kỳ tích hay thất vọng?

Hình ảnh gia đình đậm nét trong Avatar: The Way of Water - Ảnh: DISNEY

Theo CNBC, doanh thu mở màn của Avatar 2 không đạt được kỳ vọng đặt ra nhưng doanh thu bán vé quốc tế vẫn làm dấy lên hy vọng phim sẽ thu hút một lượng khán giả lớn trong những tuần tiếp theo.

Sau dịp cuối tuần đầu tiên, bộ phim của James Cameron thu 134 triệu USD tại Bắc Mỹ, thấp hơn so với con số 175 triệu USD mà các chuyên gia dự báo, và cũng dưới mức kỳ vọng của Hãng Disney là từ 135 - 150 triệu USD.

Trên thị trường quốc tế, Avatar 2 thu 300,5 triệu USD, nâng tổng doanh thu mở màn toàn cầu của phim lên 434,5 triệu USD.

Trailer Avatar: Dòng Chảy Của Nước

Tại Việt Nam, phim thu 70 tỉ đồng (hơn 2,92 triệu USD) trong cuối tuần đầu tiên. Avatar 2 là phim có doanh thu mở màn cao thứ 3 phòng vé Việt từ trước đến nay (sau Bố già và Avengers: Endgame).



Paul Dergarabedian, nhà phân tích truyền thông cấp cao của Comscore, cho biết hầu hết mọi người đều yêu thích bộ phim nên các chuyên gia đã đưa ra con số dự báo cao. Thế nhưng, luồng ý kiến trái chiều đã khiến thành tích phòng vé của Avatar 2 không được như ý.

Nhưng chuyên gia này vẫn dự báo: "Avatar: The Way Of Water có nhiều lợi thế để đảm bảo triển vọng thành công lớn dài hạn trên toàn cầu".

Avatar đầy cảm xúc với câu chuyện gia đình - Ảnh: DISNEY

Tại Trung Quốc, phim thu 57,1 triệu USD sau 3 ngày cuối tuần vừa qua, cho thấy đây vẫn là một thị trường lớn khó bỏ qua của dòng phim bom tấn.

Cách đây 13 năm, Trung Quốc đã góp 265 triệu USD vào doanh thu của Avatar phần một.

So với thời đó, ngày nay, thị trường này đã phát triển vượt bậc. Năm 2019, Trung Quốc là thị trường điện ảnh số một thế giới với tổng doanh thu 8 tỉ USD.

Dù có doanh thu mở màn không như kỳ vọng, Avatar 2 vẫn được các nhà phân tích dự báo sẽ đạt kỷ lục về tổng doanh thu.

Tương tự, Avatar (2009) chỉ thu 77 triệu USD sau dịp cuối tuần đầu tiên nhưng sau đó trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại, được phát hành lại vài lần.

Avatar 1 có thời gian trụ vững đáng kinh ngạc tại phòng vé là 234 ngày. Doanh thu đợt chiếu đầu tiên là 760 triệu USD tại Bắc Mỹ và hơn 2 tỉ USD từ các thị trường khác.

Phim vẫn được dự báo sẽ có doanh thu kỷ lục về dài hạn - Ảnh: DISNEY

Shawn Robbins, nhà phân tích truyền thông tại BoxOffice.com, cho biết: "Dù bộ phim ra rạp với kết quả thấp hơn kỳ vọng, nhưng điều quan trọng là phải nhấn mạnh triển vọng dài hạn.

Khán giả đang tỏ ra rất thích xem phim ở định dạng cao cấp". Các định dạng cao cấp như IMAX, Dolby Cinema và Motion chiếm 62% tổng số vé bán ra.

Sắp tới là kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và không có nhiều phim lớn cạnh tranh nên Avatar: The Way of Water được dự báo sẽ rất trường sức ở phòng vé.