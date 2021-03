Australia xả hồ chứa nước làm lũ lụt thêm trầm trọng

Hôm nay (22/3), hàng chục nghìn người phải đi sơ tán khi gần 40 khu dân cư được đưa vào danh sách khu vực gánh chịu thiên tai.

Hôm nay là ngày thứ 3 liên tiếp mưa lũ trên diện rộng làm khoảng 18.000 dân sống ở hai khu vực vùng ngoại ô phía Tây của thành phố Sydney và vùng phía Bắc của bang New South Wales phải đi sơ tán. Bà Gladys Berejiklian, Thủ hiến bang New South Wales cho biết bên cạnh các hoạt động cứu trợ khẩn cấp đang được tiến hành, chính quyền liên bang Australia cũng ngay lập tức phối hợp với bang New South Wales cung cấp hỗ trợ tài chính cho người dân vùng thiên tai.

"34 khu vực hoặc có thể tới 38 khu vực được chính quyền coi là khu vực gánh chịu thiên tai. Điều này có nghĩa là người dân sống trong các cộng đồng này sẽ được nhận hỗ trợ 1000 AUD cho mỗi người lớn và 400 AUD cho một trẻ em. Tình hình lũ lụt vẫn tiếp tục diễn biến trong những ngày tới khi dự báo thời tiết cho thấy sẽ vẫn có mưa lớn ở vùng Illawarra và bờ biển phía Nam của bang", bà Gladys Berejiklian nói.

Ngoài mưa to trong nhiều ngày liên tiếp, việc xả hồ chứa nước Warragamba là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng lụt lội ở khu vực ngoại ô thành phố Sydney. Còn tại khu vực Bắc bang New South Wales sau gần 1 tuần có lượng mưa tổng cộng lên tới 900mm, gấp ba lần lượng mưa trung bình của tháng Ba thì nhiều khu vực chìm trong biển nước.

Theo công ty bảo hiểm IAG, mặc dù chưa thể có số liệu đầy đủ song ước tính đợt lụt lội này có thể làm thiệt hại tới 169 triệu AUD. Tình hình lụt lội trên diện rộng cũng ảnh hưởng tới kế hoạch tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại bang New South Wales khi nhiều phòng khám không thể mở cửa ngày hôm nay để đón người đến tiêm chủng.

Dự kiến trong những ngày tới, hình hình mưa lũ tại bang New South Wales của Australia vẫn diễn biến xấu do hồ chứa nước Warragamba vẫn tiếp tục xả tràn. Trong khi đó, một số bang khác của Australia như Queensland và Nam Australia cũng đã bắt đầu xảy ra mưa lũ. Một số chuyên gia cho rằng, đây là hệ quả tất yếu của đợt cháy rừng lịch sử diễn ra tại Australia cách đây hơn 1 năm./.