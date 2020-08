Âu Hà My lên tiếng sau khi bị Trọng Hưng tố “giả sẩy thai”, đồng thời nhắn nhủ chồng cũ: “Trả lại cái nhẫn kim cương hồi môn do mẹ vợ tặng!"

Như vậy là sau 2 tuần từ khi bài đăng về chuyện chồng ngoại tình của Âu Hà My đăng tải, Trọng Hưng đã lên tiếng để giải thích toàn bộ câu chuyện đang diễn ra.



Theo đó, anh chia sẻ trên trang cá nhân rằng nhận ra “sai khi chưa chấm dứt quan hệ vợ chồng về mặt pháp luật đã tìm hiểu một mối quan hệ mới”. Tuy nhiên, anh cũng cho rằng Hà My nói dối nhiều chuyện như không mang thai nên không có chuyện sảy thai. Đoạn clip được chia sẻ trước đó cũng được cắt ghép.

Hơn nữa, vợ chồng anh đã ly thân từ tháng 6/2020 và quyết định ly hôn vào 24/6/2020.

Bài đăng của Trọng Hưng.

Đáp trả những điều này, Âu Hà My đăng trên story facebook: “Phút 90 bắt đầu”.

Trả lời phóng viên báo Pháp luật và Bạn đọc cô chia sẻ rằng đoạn video trên facebook cô đang giữ video gốc. Những thông tin khác cô cũng chuẩn bị luật sư và cả thông trên tin mạng xã hội rồi. Nếu Trọng Hưng đã nói như thế thì cô sẽ làm việc dựa trên pháp luật.

“Nếu Hưng tiếp tục thanh minh và lôi đứa con của tôi ra thì luật pháp sẽ vào cuộc”, cô cho hay.

Theo đó, nữ giảng viên này cũng giải thích về những cột mốc mà Trọng Hưng cung cấp về chuyện ly hôn. Cô cho hay rằng hai vợ chồng vẫn đi Phú Quốc từ ngày 16-19/6. Sau đó ngày 22/6 thì Trọng Hưng chủ động đi khỏi nhà. Tuy nhiên khi ra tòa, anh vẫn nói rằng hai vợ chồng ly thân 4-5 tháng rồi.

Âu Hà My có đủ bằng chứng buộc tội chồng.

Thậm chí, cô còn tiết lộ mình có đủ bằng chứng, nhân chứng, tất cả những gì có thể đối chứng với Trọng Hưng trong vụ việc lần này. Tuy nhiên, cô không công khai vì muốn cho anh con đường làm lại.

Không chỉ thế, trên một bài đăng ở facebook cá nhân, một cô bạn thân của Âu Hà My than thở rằng mình đã bị Trọng Hưng block. Cô muốn được mở block để nói rõ vài điều. Lúc ấy, nữ giảng viên cũng yêu cầu nhắn luôn ra đó. Đây có lẽ là nhân vật xuất hiện cùng Hà My tại bệnh viện khi cô bị sẩy thai.

“Cái sai của tao là lúc mặt mày tái nhợt, nằm lết ở viện, mặt tái không còn giọt máu đã không chụp ảnh mày lại, không selfie, để cho bàn dân thiên hạ biết cả mày và mẹ nằm mệt mỏi ở viện như thế nào. Không ai tự nhiên khỏe mạnh và giả vờ ngất để vào viện nằm truyền nước. Một nhân chứng sống có mặt ở viện và đêm hôm đó đây. Hưng ơi, bỏ block em đi”.

Âu Hà My nói chuyện với bạn.

Đồng thời, khi có người bình luận bức ảnh Trọng Hưng đi chùa tĩnh tâm rộ lên trên mạng xã hội vào sáng nay, Hà My cũng thẳng thắn đáp trả đầy mỉa mai:

“Thế thì bảo nó trả cả cái nhẫn kim cương của hồi môn bố mẹ vợ tặng em à. Bố chị đợt đó đang bệnh nặng mà vẫn chọn nhẫn cho nó còn dặn đối xử tốt với chị”.

Âu Hà My đòi cả nhẫn rồi đây.

Những động thái vô cùng gay gắt liên tiếp của Âu Hà My khiến cho người ta cảm thấy rằng "phút 90" mà cô nhắc đến trên story facebook cá nhân ắt hẳn sẽ quyết liệt vô cùng. Để xem nữ giảng viên xinh đẹp sẽ tiếp tục "ra chiêu" gì tiếp theo trong câu chuyện ly hôn dài dòng này nữa.

Sau đó, Âu Hà My tiếp tục đăng story bày tỏ sự khâm phục cư dân mạng khi sáng suốt trong việc nhìn ra vấn đề trong bài đăng của Trọng Hưng.

"Cộng đồng mạng vẫn thông minh thực sự, yêu tất cả mọi người. Có gan viết thì có gan mở bình luận ra đi ba bạn, khoá làm gì, chưa đến phút bù giờ đâu, xanh chín như bài post của mình xem nào".

Story mới nhất của Âu Hà My được cho là hướng tới động thái sau chia sẻ từ phía Trọng Hưng và người thân của anh.

Xem ra, lần này Hà My còn phản pháo lại cả nhân vật cháu gái và chị gái Trọng Hưng chứ không chỉ mình chồng cũ nữa. Dĩ nhiên ngay ở động thái đầu tiên thì ẩn ý của Âu Hà My khi nhắc về "phút 90" cũng như "phút bù giờ" chẳng phải là trận cầu trên sân cỏ.

Dưới bài đăng phản pháo của Trọng Hưng, nhiều dân mạng cũng chỉ ra những sự bất cập từ lời tố của anh. Thứ nhất là về mặt thời gian ly hôn và ly thân không chính xác. Anh viết rằng hai vợ chồng quyết định ly hôn ngày 24/6 nhưng ngày 26/6, Âu Hà My đăng tải ảnh đi chơi Phú Quốc, anh vẫn vào bình luận rất ngọt ngào. Chẳng có hai vợ chồng nào ly hôn lại vẫn có thể như thế được.

Thứ hai, riêng câu đầu tiên anh bản thân đã nhận ngoại tình khi chưa ly hôn thì đủ khiến dân mạng phẫn nộ rồi. Bởi vậy, ai cũng cho rằng anh đừng nói gì thêm nữa bởi tất cả cũng chẳng lấy lại được hình ảnh của diễn viên Trọng Hưng.

Hiện tại, Trọng Hưng đang tích cực xóa các bình luận tiêu cực và “bóc” những điều chưa hợp lý trong bài tố cáo của mình. Động thái này khiến nhiều người tin rằng những lời giãi bày của anh tồn tại hàng loạt sơ hở, vì không muốn bị lật tẩy toàn bộ, anh quyết định thẳng tay xóa đi những gì bất lợi cho mình.