Apec Mandala Sky Villas Kim Bôi: Dòng sản phẩm "affordable luxury” đột phá

"Chiếc nôi" của những điều khác biệt

Luôn tuân theo châm ngôn "Không chạy theo xu hướng", Apec Group tự tạo xu hướng dẫn dắt thị trường BĐS bởi tầm nhìn tiên phong, cách tiếp cận mới lạ và trực giác vô cùng nhạy bén thể hiện trong từng sản phẩm.

Bắt đầu từ những khu nghỉ dưỡng đầu tiên, Apec tập trung khai thác dòng sản phẩm condotel tại các thị trường tỉnh lẻ, điều chưa phổ biến tại thời điểm đó. Dù đều mang "hồn" Mandala nhưng mỗi dự án lại là một biểu tượng tinh xảo tách biệt tượng trưng cho nền văn hóa ở vùng đất sở tại, tạo nên sự đa dạng mà không hề đánh mất chất riêng của tập đoàn. Hơn thế nữa, chủ đầu tư này đã tiên phong đưa các thương hiệu quốc tế hàng đầu như Wyndham, Kume … vào thị trường vùng ven. Một điểm đặc biệt chứng tỏ sự nhạy bén khác thường của Apec là hành động phát triển những sản phẩm nghỉ dưỡng "chuẩn xa xỉ vừa tầm".

Apec Mandala Sky Villas Kim Bôi: Định nghĩa lại khái niệm "đẳng cấp"

Chia sẻ về khái niệm "đẳng cấp", Apec Group nhận định:" Đẳng cấp không chỉ thuộc về tầng lớp thượng lưu giàu có mà bất kỳ ai trong cuộc sống đều xứng đáng tận hưởng sự đẳng cấp".

Chính vì thế, Apec Group ấp ủ và quyết tâm theo đuổi dòng sản phẩm "affordable luxury" - chuẩn cao cấp, sang trọng nhưng mức giá lại "dễ chịu", thu hút rất nhiều các nhà đầu tư đến với Apec Mandala Sky Villas Kim Bôi – Vườn khoáng nóng trên mây chưa từng có tại Việt Nam.

Với sứ mệnh tôn vinh vẻ đẹp của văn hóa của vùng đất sở tại, Apec Mandala Sky Villas Kim Bôi là sự kết hài hòa giữa 3 nền văn hóa: Mường, Nhật Bản và Hy Lạp, mở ra một không gian sống chuẩn thượng lưu đẳng cấp.

Đặc biệt, 100% căn hộ trên không tại dự án đều sở hữu bể khoáng nóng trong nhà, tiện ích spa tuyệt vời cùng hàng trăm tiện ích nội khu cao cấp khác, góp phần khẳng định đẳng cấp của một thương hiệu khách sạn độc đáo do Apec Group sáng lập. Giờ đây, bất cứ khi nào cảm thấy mệt mỏi, hay đơn giản là muốn thư giãn, chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe… khách hàng đã có thể ngâm mình trong những bể khoáng riêng tư tại gia với tầm nhìn hướng ra cảnh núi non hùng vĩ và tận hưởng mô hình "all in one" đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách.

Dấu ấn khác biệt ở chu trình trị liệu khoáng hàng đầu Việt Nam

Không chỉ là một bất động sản nghỉ dưỡng thông thường mà Apec Mandala Sky Villas còn phát triển La Sen Spa - tổ hợp chăm sóc sức khỏe bằng khoáng nóng, bao gồm 3 phân khu chính: La Sen Public Onsen, La Sen Treatment Spa và La Sen Massage. Mỗi phân khu lại sở hữu những tiện ích riêng, vẽ nên một bức tranh tinh tế, sang trọng, kết hợp "xa hoa" về "ly whisky khói" Apec Mandala Sky Villas Kim Bôi cùng những trải nghiệm chưa từng có như tắm Onsen khoáng nóng, tắm sữa tươi, tắm rượu, tắm thảo dược, massage chuyên sâu với nguồn thảo mộc đa dạng,…

Đến với La Sen Spa, khách hàng sẽ được hưởng tshụ những phương pháp kết hợp thủy trị liệu, nhiệt trị liệu, khoáng trị liệu cao cấp, giúp thư giãn, phục hồi chức năng hô hấp và tim mạch, tăng cường lưu thông máu, tăng cường sự trao đỏi chất của cơ thể, chữa lành các vết thương, tổn thương da, ngăn cản quá trình lão hóa... Ngoài ra, các nguyên liệu thảo dược dân gian được La Sen áp dụng còn có tác dụng làm sạch chất nhờn se lỗ chân lông, hạn chế được hiện tượng lão hóa da, giảm tình trạng da chảy xệ hay nhăn nheo, bảo vệ da khỏi tác hại của tia cực tím, có hiệu quả rất tốt cho da, giảm tốc độ lão hóa da…

Có thể nói, với triết lý "hạnh phúc là cho đi", "sáng tạo là nguồn sống", Apec Group đã và đang bước đi từng bước vững chắc trên con đường khác lạ của riêng mình. Trong tương lai, với sự sáng tạo và cái tâm cái tầm to lớn, tin rằng Apec sẽ tỏa sáng hơn nữa trên bản đồ BĐS Việt Nam và thế giới.