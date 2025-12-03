Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 19 giờ cùng ngày, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 109,1 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39 km/giờ).



Tối nay 3-12, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 15 đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên đất liền ven biển các tỉnh Đắk Lắk - Khánh Hòa. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo Tây Tây Nam, tốc độ 15-20 km/giờ, đi sâu vào đất liền, suy yếu và tan dần. Đây cũng là tin cuối cùng về cơn bão số 15.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 15, trên cao là nhiễu động trong đới gió Đông nên gây mưa lớn cho nhiều tỉnh, thành miền Trung.

Chủ động ứng phó với mưa lớn ở nhiều tỉnh thành miền Trung

Ngày 3-12, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có công điện gửi các Bộ, ngành và tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Đà Nẵng về việc ứng phó với mưa lũ khu vực miền Trung.

Theo bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều tối 3-12 đến hết đêm 4-12, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 70-150 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250 mm; cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100 mm/3 giờ.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh.

Kiểm tra, rà soát, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các công trình xung yếu, các công trình đang thi công, hồ chứa nhỏ đã đầy nước, khu vực hầm mỏ, khai thác khoáng sản; chủ động vận hành xả nước hồ chứa để ưu tiên dành dung tích cắt giảm lũ cho hạ du; bố trí lực lượng thường trực sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Cùng với đó, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm "bốn tại chỗ" để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, đặc biệt đối với các khu vực có nguy cơ bị chia cắt.

