Áp thấp nhiệt đới mạnh lên trên biển đông, miền Trung đối mặt mưa lớn và lũ dồn dập trước khi đón bão

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão hướng về Biển Đông

Theo thông tin từ TTKTTV Quốc gia, chiều 23/9, áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Noru. Theo dự báo, nhiều khả năng đêm 25/9 đến sáng 26/9, bão Noru sẽ vượt qua Philippines đi vào phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành bão số 4 của mùa mưa bão năm nay.

Khi vào Biển Đông, bão có khả năng mạnh thêm, hướng về phía đất liền nước ta và gây ra đợt mưa lớn ở miền Trung trong khoảng 27-29/9. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn đang theo dõi chặt chẽ và cập nhật diễn biến mới nhất về bão Noru.

Đến khoảng tối và đêm ngày 25/9, bão sẽ đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gây gió mạnh, sóng lớn và mưa to cho khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa). Ảnh minh họa.

Với tình hình thiên tai dồn dập như vậy, người dân cần nghiêm túc triển khai các giải pháp phòng tránh thiên tai, đặc biệt là lũ quét và sạt lở đất.

Ngày 23/9, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai vừa ban hành văn bản số 495/VPTT gửi Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên về việc chủ động ứng phó với với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong những ngày tới.

Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của ATNĐ, bão; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Các tỉnh miền Trung có thể tiếp tục đối mặt với một đợt mưa rất lớn khác do bão số 4 gây ra. Ảnh minh họa.

Đợt mưa lớn tại Bắc và Trung bộ kéo dài đến bao giờ?

Về đợt mưa lớn đang diễn ra, cơ quan khí tượng đưa ra dự báo, đêm 23/9 đến đêm 24/9 sẽ là đỉnh điểm của đợt mưa lớn đang diễn ra ở miền Trung, miền Bắc. Trong đó lượng mưa phổ biến khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị từ 200-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thừa Thiên Huế từ 60-120mm, có nơi trên 150mm.

Trong ngày 23/9, khu vực các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình, Quảng Ngãi đến Phú Yên đã có mưa to đến rất to như: Yên Thượng 100,6mm (Nghệ An), Kỳ Thượng 52,2mm (Hà Tĩnh), Tân Hóa 61,4mm (Quảng Bình), Sơn Kỳ 95,8mm (Quảng Ngãi), Xã Canh Hòa 95,4mm (Bình Định); Cù Mông 105,2mm (Phú Yên)...

Hồ Vực Mẫu xả lũ.

Dự báo ngày 24/9, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình, Quảng Ngãi đến Phú trẻ Yên tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 80mm.

Cảnh báo: Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng cục bộ tại các khu dân cư, vùng trũng.

Dự báo mưa dông ở miền Bắc kéo dài đến khoảng 25/9. Từ 26/9 mưa giảm.

Tuy nhiên ngay sau đó, miền Bắc, miền Trung có thể tiếp tục đối mặt với một đợt mưa rất lớn khác do bão số 4 gây ra. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Cơ quan khí tượng cũng đưa ra cảnh báo, miền Trung đang bước vào cao điểm của mùa mưa bão năm nay, trong đó đỉnh điểm là tháng 10 và 11. Khu vực này có thể đối mặt với nguy cơ mưa bão dồn dập, kéo dài theo khả năng xảy ra lũ lụt và sạt lở đất.