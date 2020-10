Áp thấp nhiệt đới mạnh dần lên khi đổ bộ vào đất liền, các tỉnh Trung Bộ tiếp tục mưa to đến rất to nhiều ngày

Theo thông tin từ TTKTTVQG, vào hồi 04 giờ ngày 16/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển các tỉnh Đà Nẵng - Khánh Hòa khoảng 510km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Đến 16 giờ ngày 16/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đất liền các tỉnh Đà Nẵng - Khánh Hòa khoảng 160km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25-30km đi vào đất liền các tỉnh Trung Bộ rồi suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Đến 04 giờ ngày 17/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp nằm trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Dự báo đường đi ATNĐ. Ảnh: TTKTTVQG.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và đi vào Trung Bộ nên từ ngày hôm nay 16/10 - ngày 21/10 ở Trung Bộ có mưa rất to.

Mưa lớn bắt đầu tiếp cận địa phận tỉnh Bình Định và Quãng Ngãi từ ngày 16/10.

Mưa to đến rất to sẽ dịch chuyển ra Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị và Quảng Bình liên tục trong 2 ngày là 17 và 18/10. Riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình có khả năng mưa đặc biệt to.

Trong các ngày tiếp theo (19-20/10), mưa tiếp tục duy trì từ Quảng Nam ra tới Hà Tĩnh nhưng với cường độ thấp hơn và phân bố rải rác.



Từ nay đến ngày 18/10 ở Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm.