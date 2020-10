Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão hướng vào Miền Trung, Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt giảm sâu

Hồi 01 giờ ngày 20/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển miền Trung Phi-líp-pin khoảng 220km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 01 giờ ngày 21/10, vị trí tâm bão trên đất liền đảo Lu-dông (Phi-líp-pin). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm.

Đến 01 giờ ngày 22/10, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 410km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm.

Dự báo đường đi của ATNĐ. Ảnh TTKTTVQG.

Bên cạnh đó, ở miền Bắc đang chịu tác động của không khí lạnh, khiến nền nhiệt giảm mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày và đêm nay ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa vài nơi; sáng và đêm trời lạnh.



Khu vực Hà Nội: Sáng sớm nay (20/10): Có lúc có mưa nhỏ. Sáng và đêm và trời lạnh.



Trong những ngày tới ở Bắc Bộ trời tiếp tục lạnh về đêm và sáng.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ nên ngày và đêm nay (20/10), ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình tiếp tục có mưa to đến rất to.

Từ nay đến ngày 21/10, ở khu vực từ Quảng Trị - Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm; ở khu vực từ Quảng Nam đến Phú Yên 50-100mm, có nơi trên 150mm.