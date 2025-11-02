Áo Trương Ngọc Ánh mặc trong ngày bị bắt gây chú ý

Đêm 31/10, mạng xã hội bùng nổ trước hình ảnh nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh xuất hiện tại trụ sở Công an TP.HCM, sau khi bị bắt để phục vụ điều tra. Sự việc khiến công chúng không khỏi bàng hoàng khi Trương Ngọc Ánh vốn là một trong những gương mặt kỳ cựu của màn ảnh Việt, từng ghi dấu ấn với nhiều vai diễn và hình ảnh doanh nhân thành đạt, sang trọng trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Tại thời điểm bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn giữ vẻ ngoài chỉn chu thường thấy với set đồ tông trung tính gồm quần tây đen ống đứng phối cùng áo sơ mi họa tiết cổ điển.

Hình ảnh diễn viên Trương Ngọc Ánh tại cơ quan Cảnh sát điều tra.

Theo tìm hiểu, mẫu áo sơ mi của Trương Ngọc Ánh đến từ PINKO, thiết kế có tên Smorzare 23 Shirt, được bán với giá 223 USD (khoảng hơn 5,8 triệu đồng). Sản phẩm hiện đã hết hàng trên website chính hãng.

Chiếc sơ mi có giá vài trăm đô xuất hiện cùng Trương Ngọc Ánh.

PINKO được biết đến là thương hiệu thời trang cao cấp của Ý có chi nhánh tại Việt Nam và hơn 50 quốc gia trên thế giới. Thương hiệu được thành lập vào thập niên 1980 hướng đến phụ nữ hiện đại, yêu cái đẹp nhưng thực tế, luôn tự tin và chủ động trong phong cách sống. Phong cách Ý thanh lịch, nữ tính xen lẫn nét gợi cảm phóng khoáng của PINKO được thể hiện qua những chất liệu như lụa, da, tweed cùng họa tiết tinh tế.

Giá sản phẩm của thương hiệu dao động trong khoảng 90 - 2000 Euro (khoảng 2,5 - 60 triệu đồng) cho các trang phục, riêng "Love Bag" - dòng túi có thiết kế logo hình đôi chim biểu tượng của hãng có giá từ 200 - 1800 Euro (khoảng 6 - 55 triệu đồng). Với chất lượng gia công cao và thiết kế vừa vặn thị hiếu, PINKO đã trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều tín đồ thời trang châu Âu trong đó có nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh.

PINKO là thương hiệu thời trang cao cấp của Ý có chi nhánh tại Việt Nam.

Trong nhiều năm qua, Trương Ngọc Ánh được xem là một trong những nữ nghệ sĩ có gu thời trang ổn định và cá tính riêng của showbiz Việt. Cô chuộng những thiết kế mang phom dáng cổ điển, tôn vóc dáng và mang lại cảm giác sang trọng, trưởng thành đúng với hình ảnh doanh nhân và nhà sản xuất phim mà mình xây dựng. Các thương hiệu yêu thích của Trương Ngọc Ánh có thể kể đến Dior, Balmain, Elisabetta Franchi... những cái tên đại diện cho phong cách thanh lịch, "girl boss".