Áo Rosé diện cá tính thế mà Nayeon (Twice) lại sến rện, "cân não" chọn ai đẹp hơn

Trong các vụ đụng hàng, mỗi mỹ nhân và stylist lại có cách lên đồ khác biệt để mang đến hình ảnh mới mẻ. Mới đây, Nayeon (Twice) lại vừa có màn đụng độ thú vị với Rosé (BLACKPINK). Rosé diện trước thì cá tính ngút ngàn, Nayeon diện sau lại sến rện, nhưng ai mặc đẹp hơn đây.



Còn nhớ, trong MV How You Like That, 4 cô nàng BLACKPINK đã có màn lên đồ vô cùng ấn tượng trong khung cảnh tuyết trắng. Cả 4 đều diện trang phục mang tông trắng, đính kết cầu kỳ tạo điểm nhấn thú vị, cá tính.

Về phần Rosé, cô như công chúa tuyết với tạo hình độc đáo.

Rosé diện mẫu áo crop top mix cùng chân váy và áo khoác lông, đi boots cao quá gối. Cùng với đó, mái tóc bạch kim càng khiến nhan sắc của cô thêm phần siêu thực, như nhân vật bước ra từ anime.

Mẫu áo mà Rosé đã diện đến từ thương hiệu Marine Serre. Stylist đã mix bra cùng áo tank top được cắt thành crop top, mang đến cho Rosé hình ảnh mới lạ.

Trong bộ hình quảng cáo cho album vol 3 của Twice mới đây, Nayeon cũng đã diện mẫu bra này.

Trong hình ảnh quảng bá cho album lần này, cả 9 mỹ nhân của Twice đều diện trang phục mang tông hồng - trắng ngọt ngào. Style của Twice thời gian gần đây thiên về hướng ngọt ngào, đằm thắm, có phần trưởng thành hơn hẳn khi xưa.

Với Nayeon, stylist đã cho cô diện áo yếm mix cùng bra của Marine Serre. Lối lên đồ này giúp cô vừa gợi cảm lại vừa kín đáo. Cùng với đó, Nayeon còn diện chân váy ngắn, boots họa tiết đều mang tông hồng nữ tính. Ngoài ra, nếu tinh ý bạn có thể nhận ra, stylist đã cố tình biến tấu mẫu áo yếm, loại bỏ bớt phần dáng ôm phía dưới.

Cùng diện 1 mẫu áo trong khi Rosé lên đồ cá tính, thú vị như nhân vật trong hoạt hình thì Nayeon lại thiên về hướng ngọt ngào, đằm thắm. Cả 2 đã tạo ra màn so kè thú vị, khiến dân tình "cân não" khó phân thắng bại. Ngoài ra, cũng nên dành 1 tràng pháo tay cho khả năng "chế" đồ ngày càng lên tay của stylist Twice thời gian gần đây.