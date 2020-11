Áo khoác dài có tới 4 kiểu nhìn “chanh sả” cực kỳ, nhưng chọn sai dáng thì mặc lên cũng thành lùng bùng kém sang như "áo đi mượn"

Với từng vóc người khác nhau, bạn lại có những lựa chọn trang phục khác nhau để tạo nên vẻ ngoài nổi bật và duyên dáng cho chính mình. Không chỉ với các trang phục mùa hè ôm sát, ngắn tay, ngay cả những trang phục mùa đông rộng rãi, bông xù và ấm áp cũng cần được chọn lựa cẩn thận để tôn vóc dáng và giấu đi nhược điểm cho mình.

Áo khoác dáng dài là item không thể thiếu khi trời lạnh và bạn đã chọn được đúng dáng áo khoác hợp với người mình chưa?

Trước khi nói về cách chọn áo khoác hợp với từng dáng người, trước hết bạn cũng cần tìm hiểu các kiểu áo khoác cơ bản. Áo khoác dáng dài thường được chia thành 4 loại, hình chữ H, hình chữ X, hình chữ nhật và hình chữ A.

* Áo dáng chữ H (đầu tiên bên trái): Áo có đường nét gọn gàng, vai mỏng, nhìn tổng thể rất áo suông thẳng và khá mỏng. Đây là dáng áo hợp với mọi dáng người.

* Áo dáng kén chữ O (thứ 2 từ trái sang): Phần thân áo có độ phồng hình chữ O, phần vai và phần gấu áo hẹp so với phần giữ thân áo.

* Áo dáng chữ X (thứ 3 từ trái sang) : Áo hình chữ X có công dụng thắt eo, kiểu áo cực kỳ tôn dáng người mặc.

* Áo dáng chữ A (cuối cùng): Áo hình chữ A khác với áo hình chữ X. Viền rộng hơn và hình dáng giống áo choàng, phần chân của áo khoác xòe nhẹ theo dáng chữ A (gần giống với váy liền dáng xòe nhẹ).

Chi tiết cầu vai cực kỳ quan trọng

* Với những người có vai xuôi, vai nhỏ

Đối với người châu Á, hầu hết khung xương của phụ nữ không quá to, đa phần vai xuôi. Vậy nên nếu chọn áo khoác không khéo sẽ dẫn đến việc "trên to dưới nhỏ". Để tránh tình trạng này, bạn cần chọn thiết kế có phần cầu vai vừa với vai thật, đường may không bị trượt ra khỏi vai. Tránh những kiểu áo không đứng phom, nên chọn áo có cầu vai và phần cổ áo sắc nét, như vậy mặc vào mới chuẩn phom áo.

* Với người có bờ vai to

Điều đầu tiên mà người có vai to rộng nên tránh là áo có phần đệm vai hoặc có tác dụng kéo dài vai, điều này sẽ chỉ khiến phần thân trên thêm phình to, thậm chí còn khiến cổ ngắn và dày.

Nếu có vai to hay vai ngang, chị em cần tập trung lựa chọn những dáng áo có đường viền cổ rộng, chất liệu mềm mại sẽ giúp làm mềm bờ vai và hướng sự chú ý theo chiều dọc cơ thể.

Chọn áo theo đặc điểm vóc dáng

* Nếu bạn có thân hình đầy đặn: Chọn áo dáng chữ X và chữ H

Điều đầu tiên cần chú ý đối với dáng người đầy đặn, nếu chọn sai dáng áo nhìn bạn sẽ béo tròn hơn trước nhiều. Phù hợp nhất với bạn lúc này là áo dáng chữ X. Viền áo rộng có thể che được dáng người, thiết kế thắt lưng cũng có thể điều chỉnh tỷ lệ cơ thể, giúp bạn nhìn thanh thoát cao ráo hơn.

Áo khoác hình chữ H cũng rất hợp với những cô nàng đầy đặn, so với áo khoác hình chữ X thì áo chữ H giúp thân hình bạn mỏng hơn nhiều so với thực tế nhưng lại không nhấn vào vòng eo để tạo đường cong cho tổng thể.

* Nếu bạn có khung xương to và thô: Tránh xa áo dáng O và dáng A; nên chọn áo dáng chữ H

Đối với những người có khung xương to và thô, chẳng hạn như rộng ngang vai, bạn không thể chọn những kiểu áo khiến vóc dáng thêm phình to. Đầu tiên, hãy tránh những chiếc áo khoác có phần vai mở rộng, tránh xa áo dáng chữ O và chữ A. Áo khoác dáng chữ H sẽ phù hợp hơn với đường nét gọn gàng, đứng phom dáng nhờ vậy hình dáng cơ thể được sửa đổi nhiều hơn.

Ngoài ra để "che khéo" vóc dáng giúp bạn nhìn thon thả và gầy mảnh hơn thì bạn nên tránh các kiểu áo khoác có chất vải mềm, cần chọn các loại vải cứng đứng dáng và để đạt được hiệu quả "giảm béo" tối ưu.

Nguồn: Sohu