Áo da Zara đang "on top" trend Thu Đông, còn được ví sang như đồ Saint Laurent

Mùa Thu Đông 2025, các tín đồ thời trang lại được một phen dậy sóng bởi mẫu jacket giả da của nhà ZARA. Chỉ sau thời gian ngắn ra mắt, chiếc áo này nhanh chóng viral, trở thành hot trend phủ sóng khắp mạng xã hội. Với thiết kế biker/utility đầy cá tính, kết hợp màu đen cơ bản và phom dáng structured, mẫu áo của Zara dễ dàng hô biến mọi outfit trở nên chất lừ, hợp lý cho nhiều hoàn cảnh: từ đi học, đi làm, cà phê hẹn hò cho đến street style dạo phố. Không chỉ tạo hiệu ứng hình ảnh mạnh, mẫu áo còn mang vibe sang chảnh như 1 thiết kế hàng hiệu, khiến nó trở thành một trong những món đồ được săn lùng nhiều nhất mùa lạnh này.

Mẫu áo da của Zara đang là item hot hit Thu Đông 2025. (Nguồn: baeverlyheels)

Mẫu Faux Leather Jacket của ZARA được làm từ chất liệu giả da chất lượng cao, với bề mặt mịn, bóng vừa phải, tạo cảm giác gần như da thật nhưng vẫn nhẹ và dễ chịu khi mặc. Khi chạm vào, lớp da nhân tạo có độ cứng vừa đủ, giữ form áo rõ ràng, nhưng vẫn có thể mềm dần sau vài lần sử dụng. Phần lót bên trong bằng vải trơn, giúp áo dễ mặc khi khoác ngoài áo len mỏng hay sweater, đồng thời giảm ma sát với da. Các chi tiết như khóa kéo kim loại chắc chắn, nẹp khuy bấm và cầu vai được hoàn thiện tỉ mỉ, góp phần tạo cảm giác bền bỉ, đồng thời nâng cao giá trị tổng thể của áo, giúp người mặc tự tin hơn khi xuống phố hay tham gia các sự kiện casual.

Đặc biệt, mẫu áo này không chỉ là outerwear mà còn là item điểm nhấn, nhờ cách chất liệu phản chiếu ánh sáng nhẹ, tạo hiệu ứng bóng bẩy vừa đủ, giúp outfit trông thời thượng mà không quá giả hay cứng nhắc. Với chất liệu giả da này, áo cũng dễ bảo quản hơn da thật, ít lo ẩm mốc hay nứt nẻ, phù hợp với thời tiết thu đông ẩm ướt hoặc cho những ai thường xuyên di chuyển ngoài trời.

Mẫu leather jacket của Zara cực kỳ "ăn hình".

Về kiểu dáng, chiếc áo mang hơi hướng biker/utility, với cổ cao đứng, tay dài kết hợp nẹp cổ tay, túi hai bên hông và nẹp khuy bấm kết hợp khóa kéo chính. Form áo structured – nghĩa là dáng vai rõ, thân áo phồng và gấu áo ôm vừa phải, tạo hình khối rõ ràng nhưng không cứng nhắc. Khi mặc, áo giúp tôn vóc dáng, tạo cảm giác năng động, mạnh mẽ, đồng thời vẫn đủ linh hoạt để phối layer với áo hoodie hoặc áo len mỏng bên trong.

Màu đen cơ bản kết hợp dáng biker cổ điển giúp áo dễ dàng “thăng hạng” outfit, từ street style cá tính đến smart-casual để đi làm, hay set đồ edgy khi đi chơi. Chiếc áo vừa có khả năng nâng tầm outfit, vừa phù hợp để mặc hàng ngày, khiến nó trở thành món đồ linh hoạt, thích hợp cho nhiều tình huống khác nhau. Điểm cần lưu ý là vì phom structured và chất liệu hơi cứng, những lần mặc đầu tiên có thể cảm thấy chưa thực sự mềm mại, nhưng sau vài lần sử dụng, áo sẽ dần ôm và mềm hơn, tạo cảm giác thoải mái hơn cho người mặc.

Nhiều người sở hữu đánh giá mẫu Faux Leather Jacket của ZARA khá tích cực về mặt hình ảnh và phong cách, dễ phối đồ và tạo điểm nhấn cho outfit, với vibe sang trọng, còn được ví như Saint Laurent nhưng ở mức giá hợp lý hơn. Màu đen cơ bản, dễ dàng mix & match với nhiều cá tính và phong cách cá nhân khác nhau. Bên cạnh những điểm mạnh, vẫn còn một số hạn chế: chất liệu giả da khó “ăn dấu” và không mềm mại như da thật, form áo hơi cứng, phù hợp với style cá tính nhưng nếu thích nhẹ nhàng thì có thể hơi nặng, và độ bền lâu dài của chất liệu giả da thường thấp hơn da thật. Hiện, mẫu áo này đang được bán với mức giá 119 USD (khoảng hơn 3 triệu đồng).