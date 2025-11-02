Mới đây, Ánh Viên khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ lại loạt ảnh trong quá khứ - thời kỳ cô còn đang ở đỉnh cao phong độ, tập huấn và thi đấu liên tục. Những tấm hình tưởng chừng vui vẻ bên bàn ăn lại khiến khán giả… choáng váng vì lượng đồ ăn "khổng lồ" mà nữ kình ngư phải nạp mỗi ngày.

Không chỉ đăng ảnh, Ánh Viên còn tiết lộ một góc ít ai biết trong hành trình trở thành "Tiểu tiên cá" của bơi lội Việt Nam: "Tưởng tượng đi, sau 2 tiếng rưỡi bơi dưới nước, mình đã rất mệt rồi mà còn phải bơi trong bữa ăn của chính mình nữa. Mình ăn rất là nhiều, ăn tới nỗi cảm giác như bụng sắp nứt ra, thức ăn tràn lên tới cổ".

Nghe qua tưởng nói vui, nhưng đó lại là sự thật nghiệt ngã của những năm tháng luyện tập cường độ cao. Để giữ phong độ và thể lực cho hàng giờ tập luyện, Ánh Viên từng phải tuân theo chế độ dinh dưỡng "không tưởng": mỗi bữa là đầy ắp thịt, cá, trứng, sữa, rau và tinh bột, tất cả đều được yêu cầu ăn hết - dù no đến mức "muốn khóc".

Những bữa ăn ám ảnh của Ánh Viên suốt thời thi đấu đỉnh cao, là một VĐV chuyên nghiệp

"Bơi dưới nước chưa mệt bằng bơi trong mâm cơm"

Nhìn lại loạt ảnh cũ - từ những bữa ăn đầy ắp hải sản, thịt nướng, đến cảnh cô gái nhỏ ngồi trước bàn toàn đồ ăn - nhiều người không khỏi thương cảm. Khi ấy, Ánh Viên chỉ mới đôi mươi, sống xa nhà, tập huấn ở nước ngoài và gần như dành toàn bộ thanh xuân cho bể bơi. Cô từng thừa nhận, có giai đoạn bản thân bị ám ảnh bởi chuyện ăn uống, đến mức nghe đến giờ ăn là thấy… sợ: "Ăn nhiều quá, không còn thấy ngon nữa. Mỗi lần đến bữa, mình chỉ ước có thể… nghỉ ăn".

Thế nhưng, vượt qua tất cả những "bữa ăn kinh hoàng" đó, Ánh Viên vẫn kiên trì để đạt đến thành tích khiến cả châu Á nể phục - hàng chục huy chương vàng SEA Games, lập kỷ lục châu lục, và trở thành biểu tượng của thể thao Việt Nam suốt gần một thập kỷ.

Từ "cô gái vai u thịt bắp" đến hình ảnh mỹ nhân mạnh mẽ hôm nay

Giờ đây, khi nhìn lại những tấm hình cũ, chính Ánh Viên cũng bật cười: "Hồi đó nhìn tự ti lắm, mà đó là cả thanh xuân và mồ hôi nước mắt của mình".

Không còn hình ảnh cô gái "vai u thịt bắp", da sạm vì nắng, Ánh Viên hiện tại là một phiên bản nhẹ nhàng, xinh đẹp và tự tin hơn. Thế nhưng, phía sau vẻ ngoài ấy vẫn là một tinh thần thép và kỷ luật không gì lay chuyển - thứ đã làm nên "kình ngư số 1 Việt Nam".

Từ việc bơi dưới nước đến "bơi trong bữa ăn", Ánh Viên đã đi qua hành trình đầy nước mắt, mệt mỏi nhưng cũng rực rỡ. Và có lẽ, chính những ngày tháng ấy đã tạo nên một Ánh Viên mạnh mẽ, đầy nghị lực như hôm nay.