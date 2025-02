Anh Tú Atus luôn bảnh bao

Anh Tú Atus được săn đón

Xuất hiện tại sự kiện công chiếu Anh trai say hi movie tối 26-2, Anh Tú Atus muốn "khóc" trước tình cảm của khán giả dành cho mình. Anh Tú Atus giữ vững phong độ visual của mình với bộ vest Dior bảnh bao, tóc vuốt gọn gàng. Giọng ca Nỗi đau đính kèm luôn được đánh giá cao về phong cách thời trang, cũng như sự chỉn chu mỗi lần xuất hiện. Ở sự kiện quan trọng như công chiếu phim Anh trai say hi anh lại càng trau chuốt hơn, cho thấy sự tôn trọng và tình cảm dành cho khán giả.

Lâu ngày gặp gỡ lại đông đủ các anh trai, Anh Tú Atus không giấu được sự thích thú. Anh trò chuyện thoải mái với mọi người, hỏi thăm anh em các hoạt động trong thời gian vừa qua.

Đối với Anh Tú Atus, sự kiện ra mắt phim Anh trai "say hi" càng đặc biệt hơn khi đây là lần đầu tiên anh xuất hiện trên màn ảnh rộng mà không hề biết kịch bản. Những thước phim ghi lại những khoảnh khắc rực rỡ của nam diễn viên và 29 anh trai còn lại là món quà thanh xuân mà các nghệ sĩ chỉ có 1 lần trong đời.

"Tú cảm thấy rất thú vị khi mình là diễn viên, mình tham gia phim nhưng lại không hề diễn. Tất cả cảm xúc đều là chân thật. Tú mong khán giả sau khi xem xong Anh Trai "Say Hi" movie sẽ có những góc nhìn khác nữa về các anh trai, và mọi người lại được ở trong không gian âm nhạc tuyệt vời này một lần nữa", Anh Tú Atus cho biết.

Anh Tú Atus bảnh bao trong bộ vest Dior đắt đỏ và tinh tế

Giọng ca Nỗi đau đính kèm từng bày tỏ có suy nghĩ muốn "ở ẩn" sau chương trình, nhưng vì quá nhiều tình cảm của khán giả nên anh phải chăm chỉ hơn. "Với Tú FC Galaxy là động lực để Tú thực hiện những điều bản thân chưa từng nghĩ đến. Bản thân Tú vốn đã cầu toàn nay càng khắt khe hơn để mang đến những sản phẩm tốt nhất có thể đến khán giả. Tú biết khi bản thân thành công thì người hâm mộ cũng sẽ tự hào. Tú chỉ muốn cảm ơn mọi người rất nhiều", anh nói thêm.

Anh Tú Atus nổi tiếng sành điệu

Trong 2025, Anh Tú Atus ấp ủ nhiều dự án. Đây hứa hẹn là những bước đột phá của nam chính phim Gặp lại chị bầu.