Anh trai nhập viện cần truyền máu, chỉ có chị dâu phù hợp điều kiện nhưng chị lại từ chối, sau đó chị thông báo một tin khiến cả nhà tôi sửng sốt

Hiện tại nhà tôi đang xáo xào cả lên vì những biến cố liên tiếp. Đầu tiên là chuyện cách đây một tuần anh trai tôi phải nhập viện. Anh đi nhậu say với bạn chẳng may gặp tai nạn giao thông. Cũng may dù có thương tích nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng.

Anh trai tôi được một người tốt bụng qua đường đưa vào bệnh viện, sau đó họ lấy số điện thoại trong máy anh để gọi cho chị dâu. Nghe chị dâu thông báo, cả nhà tôi sợ thót tim, vội vã vào bệnh viện với anh.

Bác sĩ bảo anh phải truyền máu và yêu cầu gia đình tôi chọn một người hiến máu. Chẳng cần chọn lựa cũng biết người thích hợp nhất là chị dâu vì chị nhóm máu O. Mẹ tôi già cả rồi, nhóm máu của tôi thì không tương thích với anh trai. Chị dâu vừa trẻ khỏe, nhóm máu phù hợp lại là vợ chồng tình nghĩa sâu đậm, chị hiến máu cho chồng là hợp lý nhất.

Ai ngờ được chị dâu lại tỏ vẻ khó xử, muốn từ chối. Thời gian gấp gáp, tôi và mẹ thúc giục thì chị đột ngột thông báo một chuyện khiến cả nhà tôi không khỏi sững sờ: “Con đang mang thai nên không thể hiến máu được”.

Tôi vội liên hệ với họ hàng để nhờ người hiến máu cho anh trai nên cũng không hỏi kĩ chị nữa. Nhưng trong lòng tôi thì lấn cấn lắm. Trước đó chúng tôi chưa hề được chị thông báo về chuyện này. Rõ ràng chị dâu đã biết mình mang thai song lại không kể với ai, cho dù là anh tôi. Lý do vì sao chị phải làm như vậy? Có thai là chuyện vui cơ mà!

Chị dâu khẩn thiết mong tôi giữ kín giúp chị. (Ảnh minh họa)

Sau khi anh tôi được đưa về phòng hậu phẫu chờ tỉnh lại, tôi mới có thời gian chất vấn chị dâu chuyện mang thai. Chị cúi đầu im lặng một lúc rồi thẳng thắn thừa nhận đứa bé ấy không phải con của anh tôi. Chị bảo thực ra chị đang định đưa đơn ly hôn, giấu nhẹm chuyện mang thai. Ai ngờ anh tôi xảy ra tai nạn, chuyện hiến máu khiến chị buộc lòng phải công bố bí mật ấy.

Chị dâu nói rằng thời gian chung sống với anh tôi, chị luôn phải chịu tủi thân và ấm ức. Anh tôi quá vô tâm với vợ, suốt ngày nhậu nhẹt và bù khú với bạn bè. Mẹ tôi thì xét nét ghê gớm, chị chán ngán nên đã mềm lòng ngã vào vòng tay người yêu cũ. Chị sai nhưng chị cũng không muốn tiếp tục chung sống với chồng nữa.

Anh tôi vừa trải qua tai nạn, nếu còn nhận thêm cú sốc này, chẳng biết anh có gượng dậy nổi không? Chị dâu khẩn thiết mong tôi giữ kín giúp chị, để chị và anh tôi ly hôn một cách hòa bình. Chị sẽ nói với anh tôi rằng đã hết yêu, như vậy đỡ đau đớn cho anh hơn là biết vợ phản bội còn mang thai con của gã đàn ông khác. Về phía mẹ tôi, có thể giải thích rằng lúc đó chị nói dối chuyện có thai vì chán chồng, không muốn hiến máu cho anh.

Tôi giận chị dâu, tất nhiên rồi. Tôi uất hận thay anh trai mình. Nhưng nghĩ đến lợi ích của anh trai tôi và gia đình, tránh cho anh bị tổn thương và gia đình tôi đỡ bị mang tiếng, có lẽ tôi nên giữ kín bí mật của chị dâu phải không?

(Xin giấu tên)