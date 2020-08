Anh trai bị tai nạn, chị dâu chăm sóc ngày đêm đến gầy rộc cả người, song anh vừa ra viện chị lại chìa đơn ly hôn

Anh trai tôi mới trải qua một tai nạn nghiêm trọng. Sau một tháng điều trị trong bệnh viện thì anh cuối cùng cũng được xuất viện về nhà vào tuần trước.

Thời gian anh nằm viện, người chăm sóc anh chủ yếu là chị dâu. Trước đó mẹ tôi vẫn nhiều lần chê trách chị chuyện nọ chuyện kia. Nhưng sau lần này, chứng kiến chị hết lòng chăm chồng trong bệnh viện tới gầy rộc cả người, bà đã thay đổi hoàn toàn thái độ với con dâu.

Đến thăm anh tôi, anh cũng bảo đúng là khi khó khăn, hoạn nạn mới biết lòng nhau. Sau biến cố này anh sẽ đối xử thật tốt với vợ, bù đắp cho chị những thiếu sót trước đây. Thấy tình cảm vợ chồng nhà anh chị tốt lên, gia đình lớn nhà tôi được hòa thuận, tôi đã đi lấy chồng mà cũng lấy làm mừng.

Ai ngờ được giữa lúc ấy chị dâu lại đột ngột đưa ra tuyên bố gây sốc. Chị đòi ly hôn anh tôi! Cả nhà tôi đều không thể tin nổi. Nếu chị muốn ly hôn, tại sao chị vẫn chẳng quản đêm hôm chăm chồng trong viện cả tháng trời như thế?

Đáp lại, chị dâu đủng đỉnh nói rằng, thực ra chị đã viết đơn ly hôn từ trước. Song khi chị vừa định đưa cho chồng thì anh lại xảy ra tai nạn. Hai người vẫn là vợ chồng, chị đành cố gắng làm tròn nghĩa vụ của mình. Chuyện chị chăm chồng cả tháng trong bệnh viện không phải vì chị còn thương yêu anh tôi. Mà bởi vì chị e ngại nếu bỏ anh tôi đúng lúc ấy sẽ bị người đời chê cười, trách cứ.

Hiện tại, chị đối với chồng tình yêu đã hết từ lâu, chữ nghĩa cũng vẹn tròn rồi, chẳng có lý do gì để chị ở lại nữa. Còn lý do ly hôn, chị nói không thể chịu được sự vô tâm, ích kỷ của anh tôi. Anh tôi suốt ngày bù khú với bạn bè, làm được bao nhiêu đều nướng hết vào những cuộc vui bên ngoài, không hề quan tâm đến vợ con đói no thế nào.

Thậm chí anh còn có quan hệ chớp nhoáng với những người phụ nữ khác. Bên cạnh đó mẹ tôi cũng khó tính, hay trách móc chị không biết quản lý và chiều chồng để chồng đổ đốn.

Cả nhà tôi nghe xong lý do chị đưa ra mà nghẹn lời không phản bác được gì. Nếu là khi trước, gia đình tôi sẽ tự ái mà đồng ý không do dự. Nhưng hiện tại, ai cũng nhận ra chị là người sống có tình có nghĩa, đảm đang, tháo vát, không dễ dàng tìm được người thứ hai như vậy.

Anh tôi không muốn bỏ vợ, mẹ tôi cũng tiếc cô con dâu như chị. Nhưng đứng trước sự níu kéo của gia đình tôi, chị vẫn khăng khăng muốn ly hôn. Gia đình tôi làm thế nào để chị nghĩ lại và xé đơn ly hôn đây?

(Xin giấu tên)