Anh Tây lên mạng tra cứu ý nghĩa một loạt từ Tiếng Việt, đọc từng từ mà dân tình cười ngất: Quả này phải hỏi mấy em tuổi teen

Đối với người nước ngoài, Tiếng Việt của chúng ta chưa bao giờ là một ngôn ngữ dễ học. Khác với các ngôn ngữ khác trên thế giới, Tiếng Việt có bộ dấu câu đặc biệt. Chỉ cần thay đổi dấu là ta có một từ khác nghĩa hoàn toàn. Đó là chưa kể, Tiếng Việt có rất nhiều từ đồng nghĩa, từ bóng, từ lóng,... Nhưng hãi nhất phải kể đến Teencode!

Cho những ai chưa biết thì Teencode được thế hệ cuối 8x, đầu 9x lan truyền trên Zingme, Yahoo, Blog360. Trào lưu này bắt nguồn từ bộ truyện tranh nổi tiếng Thám tử lừng danh Conan, khi tác giả biến đổi từ KID (tên nhân vật truyện) thành 1412 (14 = KI, 12 = D). Những năm 2007-2012, teencode cực thịnh hành và được biến tấu cho càng rối càng tốt. Với 8x, 9x thời điểm đó, viết được teencode là một biểu hiện của sự sành điệu.

Ảnh minh họa.

Thời gian trước trên một trang mạng xã hội hỏi - đáp nổi tiếng xuất hiện loạt topic của người nước ngoài, hỏi về nghĩa của các từ Tiếng Việt. Tuy nhiên, đây không phải những từ Tiếng Việt thông dùng mà là loạt từ teencode. Cụ thể, anh Tây lên mạng hỏi một loạt từ:

- What does "hk" mean in Vietnamese?

- What does "cx" mean in Vietnamese slang?

- What does "e kpit" mean in Vietnamese?

- What is the meaning of "ak" in Vietnamese?

- What does "ukm" mean in Vietnamese?

...

Từ "cx" nghĩa là gì ấy nhỉ?

Rất nhiều người Việt Nam sau đó đã vào giới thiệu cho các anh Tây về ngôn ngữ teencode và giải thích nghĩa từng từ. Chẳng hạn như "hk", nghĩa là "không", "e kpit" là "em không biết", "ak", "ukm" là cách nói dễ thương của "ạ", "ừ". Và từ "ừ" còn cả đống phiên bản khác như "ừm", "uh", "uk", "ukie", "ukieee" nữa cơ.

Còn riêng từ "cx", ngay cả người Việt cũng gãi đầu, gãi tai cho biết: "Ừ thì từ này bình thường dịch là "cũng", nhưng cũng có lúc dịch là "chồng" nữa cơ, nói chung là còn tùy vào ngữ cảnh. À và từ chồng cũng có thể viết là "ck" nữa".

Đó, xoắn não thật sự các bạn nhỉ!

https://afamily.vn/anh-tay-len-mang-tra-cuu-y-nghia-mot-loat-tu-tieng-viet-doc-tung-tu-ma-dan-tinh-cuoi-ngat-qua-nay-phai-hoi-may-em-tuoi-teen-20220101152133347.chn