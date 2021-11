Anh Tây lại vỡ òa với 4 chữ cực độc của Tiếng Việt: Đốp nhau chan chát trong cấu trúc, nhưng đọc lên mới thấy tinh hoa ngữ pháp

Đối với người nước ngoài, Tiếng Việt của chúng ta chưa bao giờ là một ngôn ngữ dễ học. Khác với các ngôn ngữ khác trên thế giới, Tiếng Việt có bộ dấu câu đặc biệt. Chỉ cần thay đổi dấu là ta có một từ khác nghĩa hoàn toàn. Đó là chưa kể, Tiếng Việt có rất nhiều từ đồng nghĩa, từ bóng, từ lóng,... Khoan chưa nói đến ngữ pháp, chỉ riêng việc học cách xưng hô đã khiến nhiều người nước ngoài cảm thấy gục ngã.

Nếu Tiếng Anh chỉ có "I, you, we, they, she, he, it" thì với Tiếng Việt, riêng "I" thôi đã có đủ phiên bản như: "Tôi, tớ, mình, cô, dì, chú, bác, anh, chị, em,...". Tuy khó học nhưng Tiếng Việt của chúng ta vẫn được lòng rất nhiều người nước ngoài. Không ít anh Tây đem lòng si mê ngôn ngữ của chúng ta, vì những sự vi diệu trong từ vựng, ngữ pháp.

Thời gian trước, trong topic về chủ đề: "Vì sao người nước ngoài quyết định học Tiếng Việt" trên mạng xã hội, một anh bạn ở TP.HCM đã kể lại câu chuyện cực kỳ thú vị. Chuyện là anh chàng đi du học ở Mỹ và có một ông bạn tên Alex.

Câu chuyện thanh niên Alex quyết định học Tiếng Việt.

Một ngày nọ, Alex được anh bạn người Việt kể cho một câu chuyện nhỏ về sự vi diệu của 4 chữ Tiếng Việt. "Mình kể với thằng bạn về 4 chữ: "Nhẹ, vững, hiểu, ngắn". "Nhẹ" nhưng lại có dấu nặng, "vững" nhưng lại có dấu ngã, "hiểu" nhưng lại có dấu hỏi, "ngắn" nhưng lại dài hơn chữ "dài", du học sinh người Việt cho hay.

Trước đó, anh chàng cũng đã dạy qua cho bạn mình chút ít Tiếng Việt và dấu câu. Cứ ngỡ Alex phải choáng váng, bối rối trước sự lắt léo của Tiếng Việt, nhưng cậu bạn Mỹ lại nghệt ra một lúc rồi khen hay. Và thế là anh Tây quyết định học Tiếng Việt từ đó đến giờ!

Cậu bạn du học sinh Việt cũng cho hay, anh bạn Mỹ của mình giờ có kha khá vốn Tiếng Việt dắt lưng thì giờ còn mơ mộng về Việt Nam du lịch, yêu con gái Việt vì xem trên MV ca nhạc, thấy con gái Việt xinh.

Chia sẻ của du học sinh này đã khiến rất nhiều người thích thú. Một số cư dân mạng cho biết, tuy bản thân là người Việt chính gốc nhưng trước giờ cũng chưa hề để ý đến sự độc đáo của 4 chữ trên. Nick Facebook A.N bình luận: "Ừ nhỉ, đọc comment của bạn này mình mới biết ấy. Tiếng Việt của mình đúng hay thật".

Một tài khoản Facebook khác tên M.T cũng chia sẻ: "Mình cũng có đứa bạn người Anh đang sống ở Việt Nam, còn biết cả ca dao, tục ngữ nữa cơ. Giờ hát Bèo dạt mây trôi mượt lắm. Trước chê Tiếng Việt khó học, mà giờ cũng thích".