Ảnh: Miền Trung mưa lớn dồn dập gây lũ lụt, nhiều nơi nước ngập ngang người

Dự báo từ nay đến ngày 10/10, ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 300-400mm, có nơi trên 450mm; ở Nam Nghệ An, Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa 50-100mm, có nơi trên 100mm.