Ảnh con gái diva Mỹ Linh tụt quần khoe vòng 3, tay tạo dáng nhạy cảm: Nổi loạn nhưng phản cảm rồi!

Mỹ Anh (SN 2002) - con gái út nhà diva Mỹ Linh là một trong số những gương mặt Gen Z nổi bật ở hiện tại. Không chỉ được thừa hưởng tài năng âm nhạc từ bố mẹ và đã cho ra mắt những sản phẩm đầu tay ấn tượng, Mỹ Anh còn gây thu hút với ngoại hình xinh xắn và cá tính.

Mỹ Anh trước giờ luôn theo đuổi phong cách cá tính nhưng vẫn rất kín đáo

Theo dõi trang cá nhân của Mỹ Anh, không khó để nhận ra cô nàng 19 tuổi này theo đuổi phong cách khá cá tính, kín đáo vừa phải nhưng vẫn có chất riêng. Đó cũng là lý do mới đây, Mỹ Anh khiến người theo dõi bất ngờ với loạt ảnh mới nổi loạn đến táo bạo.

Album ảnh mới được Mỹ Anh chia sẻ lên Instagram kèm caption: "What a lovely day to be George of the jungle" (Tạm dịch: Một ngày thật đẹp trời để trở thành chúa tể rừng xanh). Đứng giữa không gian toàn cây là cây, ái nữ nhà diva Mỹ Linh đã không ngại thể hiện sự táo bạo của mình khi sẵn sàng tụt quần khoe trọn vòng 3 căng đầy trước ống kính.

Nếu chỉ dừng lại ở đây thì hẳn dân mạng chỉ thấy một Mỹ Anh đang táo bạo hơn trước. Thế nhưng ở một bức ảnh khác, đi kèm dáng pose và trang phục nửa kín nửa hở này, Mỹ Anh lại giơ nguyên "ngón tay thối" ra trước mặt người xem. Đến lúc này thì tấm ảnh trở nên phản cảm mất rồi! Một động thái cũng khá khó hiểu của Mỹ Anh là chỉ sau vài phút đăng tải, cô bạn đã xóa hoặc ẩn loạt ảnh này đi, nhưng một lúc sau đã đăng lại.

Ở một bức ảnh khác, cô nàng thậm chí còn giơ "ngón tay thối" khá phản cảm

Có lẽ Mỹ Anh đang có sự thay đổi trong việc xây dựng hình ảnh của mình. Thế nhưng cô bạn nên biết ranh giới giữa táo bạo, nóng bỏng và phản cảm. Nhất là khi bản thân Mỹ Anh cũng là người nổi tiếng và có sức ảnh hưởng trong giới trẻ. Việc thể hiện một hành động có phần nhạy cảm, không phù hợp với văn hóa Việt Nam rồi đăng lên MXH thế này là không nên chút nào.