Ảnh chụp vội của sao nữ mặt kim cương: Netizen ví như "được dát vàng vào mắt"

Ngành công nghiệp thẩm mỹ tại Hàn Quốc từ lâu đã phát triển mạnh mẽ, thậm chí được xem là một “đế chế” định hình chuẩn mực cái đẹp. Nhiều sao Hàn trở thành hình mẫu thẩm mỹ của số đông nhờ gương mặt đẹp như tượng tạc, tỷ lệ hoàn hảo. Trong số đó, Go Youn Jung nổi bật lên như một đại diện thế hệ mới, được ca ngợi là “mỹ nhân có tỷ lệ mặt kim cương”. Đây là danh xưng dành cho những người có gương mặt hoàn hảo ở mọi góc độ, chóp mũi và môi sẽ tạo thành góc 90 độ, sống mũi cao kết hợp cùng trán thành 120 độ.

Mới đây, Go Youn Jung khẳng định danh xưng xứng với thực chỉ qua hai tấm ảnh hậu trường. Dù hình ảnh qua cam thường chưa qua chỉnh sửa nhưng visual của mỹ nhân sinh năm 1996 vẫn đủ sức để khiến người xem phải choáng ngợp.

2 tấm hình đang viral cõi mạng của Go Youn Jung.

Ngôi sao Hoàn Hồn khiến netizen không thể rời mắt bởi những đường nét gương mặt sắc nét và cân đối vô cùng. Khuôn mặt của nữ diễn viên khó có điểm gì để chê: gò má cao vừa, cằm nhỏ gọn cùng đường viền hàm thanh thoát, tạo cảm giác vừa mềm mại vừa sang chảnh. Đôi mắt to tròn nhưng ánh nhìn sắc sảo, kết hợp cùng sống mũi thẳng tắp và đôi môi cong quyến rũ tạo nên tổng thể xinh đẹp hút hồn cho mỹ nhân này.

Vẻ đẹp của Go Youn Jung càng thêm phần nổi bật nhờ layout makeup trong trẻo, lấy gam hồng làm chủ đạo, giúp gương mặt thêm rạng rỡ. Điểm nhấn là eyeliner mảnh và mascara mong manh, khéo léo làm nổi bật chiều sâu đôi mắt. Mái tóc dài buông nhẹ, tung bay trong gió khiến tấm hình của Go Youn Jung đạt đến đỉnh cao visual.

Netizen dành nhiều lời khen có cánh cho visual xuất sắc của Kim Yoo Jung.

Go Youn Jung cũng từng khiến "team qua đường" phải xiêu lòng với hình ảnh được chụp vội trên phố mà cũng xinh xuất sắc. Nữ diễn viên ghi điểm với da trắng mịn, mặt trang điểm nhẹ nhưng vẫn rõ nét nào ra nét nấy. Kiểu tóc búi thấp với mái dài buông lơi và hơi rối nhẹ, chẳng cần cầu kỳ cũng giúp cô tỏa sáng.

Trước đó, ảnh profile của Go Youn Jung từng viral khắp cõi mạng. Nữ diễn viên nhanh chóng trở thành 1 trong 3 hình mẫu thẩm mỹ được Hàn Quốc ưa chuộng nhất hiện nay nhờ đường nét gương mặt quá hoàn hảo.

Go Youn Jung cũng là một trong những mỹ nhân thẩm mỹ thành công nhất Kbiz khi gương mặt cô vẫn giữ được sự tự nhiên, hài hòa. Nhiều người cho rằng, một phần do nữ diễn viên vốn đã có nét, sau đó căn chỉnh để đẹp hơn nên trông không bị quá giả.

Hình ảnh profile giúp Go Youn Jung trở thành hình mẫu thẩm mỹ hàng đầu Hàn Quốc hiện nay.

Nhan sắc thời điểm chưa thẩm mỹ của mỹ nhân sinh năm 1996 đã được đánh giá xinh đẹp, ngọt ngào.