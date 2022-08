"Angel shot" là gì, mà đang được xem là một trong những "mật mã" thể bảo vệ chị em khi đi bar, tránh khỏi kẻ quấy rối?

Bar hay cocktail bar vốn nơi quen thuộc hay chỗ hẹn hò lý tưởng của nhiều người. Để bảo vệ những vị khách - đặc biệt là nữ giới và giúp họ cảm thấy an toàn, luật ngầm "Angel shot" đã được đặt ra. Vậy làm thế nào để phụ nữ có thể tự bảo vệ mình?



ANGEL SHOT LÀ GÌ? NGUỒN GỐC Ở ĐÂU?

Angel Shot là một lời kêu cứu được “mã hóa” dưới dạng tên đồ uống mà khách hàng có thể sử dụng khi bị quấy rối, bám đuôi và cần sự giúp đỡ từ bartender.

Angel Shot xuất hiện trong chiến dịch "Ask for Angela" bắt đầu ở Lincolnshire, Anh. Chiến dịch này được thiết kế để ngăn chặn tấn công tình dục bằng cách kêu gọi những người cảm thấy không an toàn trong buổi hẹn hò hoặc các nhân vật xung quanh.

Tại Mỹ, chiến dịch trên được gọi là "Angel Shot". Cách thức hoạt động của mật mã trên khá đơn giản. Chỉ cần khi các bạn nữ đến quán bar, nhìn thấy một nhân vật nào có khả năng quấy rối hoặc gây nguy hiểm cho chính mình và bạn cần sự giúp đỡ thì có thể "order" với phục vụ hoặc người bartender rằng: "Hãy cho tôi một Angel shot". Sau đó nhân viên có thể phản hồi để biết tình hình và giúp bạn tìm phương án phù hợp với 3 cách sau:

- Neat or straight up: khách cần một người hộ tống đến xe của họ.

- On ice (angel shot với đá): khách muốn nhờ nhân viên gọi taxi hộ.

- With lime or a twist (angel shot thêm chanh): nhân viên nên báo cảnh sát.

Mật mã "Angel Shot" ở thời điểm hiện tại đang khá phổ biến phần lớn ở nước ngoài. Các quán bar bắt đầu dán poster phổ biến cụm từ và cách lý giải bên trong buồng toilet nữ để đảm bảo phái nam không biết được nơi đây có áp dụng tín hiệu này hay không.

THẾ TẠI CÁC QUÁN BAR Ở VIỆT NAM RA SAO?

Trong vài tháng trở lại đây, cụm từ "Angel shot" đã được chia sẻ rất nhiều trên các trang mạng xã hội và nhận được các phản hồi khá tích cực.

Theo bạn Bùi Thị Trinh (28 tuổi tại TP.HCM) cho biết: "Nhờ xem mạng xã hội mà mình mới biết cụm từ này và chiến dịch này tại Mỹ. Mình thấy nó cực kỳ cần thiết để bảo vệ các bạn nữ khi đến những nơi khá phức tạp như quán rượu. Mình cũng hy vọng cụm từ này sẽ sớm được phổ biến tại Việt Nam, sớm được các quán bar áp dụng vì mình thấy nó cũng là cách xử lý âm thầm cực khéo để tránh đụng chạm trực tiếp hoặc khiến sự việc bùng nổ, làm ảnh hưởng tiêu cực hơn".

Tuy nhiên cũng có không ít người cho rằng: "Nếu cụm từ này phổ biến quá rồi thì còn gì là bí mật? Liệu chăng có giảm đi tác dụng vốn có của nó?"



Trả lời vấn đề này, anh Minh Chương - chủ một quán bar tại quận 3, TP.HCM nói: "Việc các bạn nữ khi gặp kẻ quấy rối hoặc các trường hợp nguy hiểm có thể xảy ra đều luôn mong muốn tìm cách nào đó để có người giúp đỡ. Nên ở đây, "Angel shot" là một mật mã nhanh, gọn, các bạn nữ không cần phải nói những từ quá nhạy cảm hay dài dòng mà người nghe vẫn có thể hiểu. Nên mình thấy cụm từ này càng phổ biến thì sẽ càng khiến cho nhiều người hiểu hơn, sẽ lại càng có nhiều người giúp bạn khi sử dụng".

Cũng theo các mối quan hệ trong ngành của anh Chương cho biết tại TP.HCM đã có một số quán bar áp dụng mật mã này. Chỉ cần khách nói là có thể hiểu. Còn việc nó đã được phổ biến tới đâu thì anh Chương cũng không dám khẳng định.

MỘT SỐ LƯU Ý KHÁC KHI CHỊ EM ĐI BAR CÓ THỂ CẦN BIẾT ĐỂ TỰ BẢO VỆ MÌNH

Uống có trách nhiệm

Uống vừa phải theo đúng tửu lượng của bản thân để tránh tình trạng say khướt không biết gì. Vì không chỉ là các vấn đề có thể xảy ra tại quán, mà còn phải giữ an toàn trong quãng thời gian bạn về đến nhà.

Chọn một địa điểm quen thuộc

Bạn nên chọn một quán bar quen thuộc, bartender quen thuộc hoặc người quản lý quen mặt bạn. Thêm vào đó, khi đến bar thì bạn cũng nên cho một ai đó có thể là bạn bè hoặc người thân để phòng các trường hợp xấu có thể xảy ra, họ cũng có thể biết bạn đã đi đâu và ở đâu.

Đừng quá lơ là ly nước của mình

Nhất là khi đi với người lạ hoặc những mối quan hệ chưa đủ để tạo sự an toàn cơ bản thì đừng nên quá lơ là ly nước, nhất là khi bạn đi toilet, ra ngoài nghe điện thoại... Vì đó là khoảng thời gian "nhạy cảm" có thể làm "thay đổi" nhiều thứ trong ly nước của mình.

https://afamily.vn/angel-shot-la-gi-ma-dang-duoc-xem-la-mot-trong-nhung-mat-ma-the-bao-ve-chi-em-khi-di-bar-tranh-khoi-ke-quay-roi-20220805124008769.chn