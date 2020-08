Ăn vặt trendy, chọn ngay những món healthy

Có nhiều nguyên nhân lý giải cho việc chúng ta hay thèm ăn vặt, đặc biệt là những món đậm đà, nhiều gia vị, có thể do bữa ăn chính không đủ dinh dưỡng, gây ra tình trạng cơ thể cần bổ sung thức ăn; do thiếu nước nên cơ thể "đòi hỏi" được cung cấp đầy đủ để trao đổi chất diễn ra thuận lợi. Bên cạnh đó, cũng có nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng, thèm ăn vặt là do vấn đề về tâm lý, những áp lực, căng thẳng mà chúng ta đang gặp phải trong cuộc sống. Bởi vậy, người ta vui cũng ăn vặt để vui hơn, buồn cũng ăn vặt để vơi buồn, mệt mỏi, chán nản càng ăn vặt để thay đổi tâm trạng. Tuy nhiên, ăn vặt như thế nào để cho không chỉ cho vui cái miệng mà còn khoẻ cái thân thì chưa chắc nhiều người đã biết.



Ăn cho sướng miệng

Kể đến ăn vặt, không thể không kể đến trà sữa, món khoái khẩu không phân biệt già trẻ lớn bé, giới tính. Sức hút của trà sữa quả thật không nhỏ, bằng chứng là những chuỗi cửa hàng mọc lên như nấm trải dài từ Bắc đến Nam. Đường quả là một loại gia vị quyền lực khi kích thích vào đúng vị giác thèm thuồng của con người.

Ứng cử viên tiếp theo cho vị trí dẫn đầu top món ăn vặt - bánh tráng với đủ công thức trộn, cuốn, chấm, nướng… Bắt đầu ở miền Nam, nhưng 2 năm gần đây, bánh tráng đã "bành chướng" ra đến tận thủ đô Hà Nội. Sức hút của bánh tráng nằm ở việc những gia vị cay, mặn, chua, ngọt trộn lẫn vào nhau, tạo nên một tổng thể bắt vị giác.

Bánh bao chiên, nộm, cá viên chiên … cũng là những món ăn vặt được các bạn trẻ ngày đêm lướt app tìm đặt. Đặc điểm chung của tất cả những loại đồ ăn này đều là những món có gia vị đậm đà, kích thích sự thèm ăn của con người. Những món ăn kể trên ngon thì đúng là ngon thật, ăn đã miệng thật, nhưng bên cạnh đó, uống trà sữa nhiều gây tăng cân mất kiểm soát, ăn nhiều đồ chiên rán gây mỡ máu, béo phì, đó là chưa kể đến việc bạn không thể biết người bán đã chiên xào món ăn của mình trong dầu đã nấu qua bao nhiêu lần, nguyên liệu có nguồn gốc đảm bảo hay không… Để nói ăn lành mạnh, thì chắc chắn những món ăn này chưa đạt chuẩn lành mạnh đâu bạn nha!

Ăn vặt không chỉ ngon mà còn tốt cho sức khoẻ

Nhóm món ăn vặt thứ 2, chắc chắn là những món ăn vặt lành mạnh rồi. Những món bánh ăn vặt handmade dành riêng cho chế độ ăn kiêng DAS, KETO hay Eat Clean chắc chắn không xa lạ gì với nhiều bạn. Chỉ có một hạn chế duy nhất của những loại bánh ăn vặt này là giá thành khá cao, không phải ai cũng có khả năng để mua.

Vậy thì bạn đã thử qua Cosy Wonderfulls Sôcôla Yến Mạch chưa? Hạt sôcôla cao cấp cùng với yến mạch Úc nhiều chất xơ và dinh dưỡng tốt cho sức khoẻ

Loại bánh Cosy Wonderfulls Sôcôla Yến Mạch tuy mới ra mắt chưa lâu nhưng đã nhận được khá nhiều lời khen dành cho hương vị thơm ngon và cực dinh dưỡng của mùi sôcôla cao cấp, có tác dụng giải toả căng thẳng, mệt mỏi, làm thư giãn tâm trí người ăn, hoà quyện với yến mạch cán mỏng của Úc nhiều chất xơ..

Theo The Health Site, yến mạch được mệnh danh nữ hoàng của các loại ngũ cốc bởi hàm lượng chất dinh dưỡng cao nhưng lại không gây béo phì. Các nhà khoa học đã chứng minh yến mạch giàu chất xơ hoà tan, làm giảm cholesterol trong máu, cực tốt cho người tiểu đường, ngăn ngừa các chứng bệnh về tim mạch, ngừa đột quỵ, hỗ trợ điều trị ung thư do chứa nhiều chất oxy hoá.

Sự kết hợp từ hai thành phần dinh dưỡng chính trong bánh Cosy Wonderfulls Sôcôla Yến Mạch là một sự kết hợp tuyệt vời, không chỉ đem lại cảm giác ngon miệng khi cắn miếng bánh giòn tan, trọn vị socola và yến mạch, thực sự là một món bánh ăn vặt lành mạnh, không lo bị béo chút nào





Bánh Cosy Wonderfulls Sôcôla Yến Mạch với bột cacao và những hạt sôcôla cao cấp còn giúp ta up mood sau những căng thẳng công việc, thay đổi tâm trạng, hứng khởi hơn giúp ý tưởng tuôn trào, việc khó đến mấy ăn miếng bánh xong cũng có phương án giải quyết tối ưu.





Bạn đã thử Cosy Wonderfulls Sôcôla Yến Mạch chưa? Cosy Wonderfulls Sôcôla Yến Mạch đã bày bán ở các hệ thống siêu thị và cửa hàng bán lẻ rồi đó.

Mua nhiều nhiều một chút để sẵn ở tủ cả nhà và công ty, đi làm đến xế chiều hay lúc nào căng thẳng quá thì cứ gặp Cosy Wonderfulls Sôcôla Yến Mạch, cắn một miếng thôi là căng thẳng bay đi đâu hết, ý tưởng lại bay vèo vèo tới. Covid thì vẫn vui vẻ và lạc quan như thường khi ăn Cosy Wonderfulls Sôcôla Yến Mạch!

